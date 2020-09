Breivik ber om å bli prøveløslatt og varsler nytt søksmål

Advokaten til terrordømte Anders Behring Breivik har levert inn begjæring om prøveløslatelse fra fengsel. Breivik varsler og nytt søksmål mot staten.

Publisert Publisert Nå nettopp

Anders Behring Breivik under behandlingen av søksmålet mot staten i 2017. Ved siden av ham står advokatene Mona Danielsen og Øystein Storrvik. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

– Han ønsker dette nå. Han har sittet isolert i over åtte år etter at rettssaken var ferdig, sier advokat Øystein Storrvik til VG.

Breivik ble dømt til 21 års forvaring for å ha drept 77 mennesker på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2001.

Advokat Storrvik varsler også at de planlegger et nytt søksmål mot staten om Breiviks soningsforhold. I 2015 stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene. Han fikk først delvis medhold i Oslo tingrett, men Borgarting lagmannsrett mente menneskerettighetene ikke var brutt.