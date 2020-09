Unge Høyre-lederen ber partifolk slutte å dele saker fra Document.no

Unge Høyre-leder Sandra Bruflot ber partifeller slutte å spre artikler fra Document.no. Også statsminister Erna Solberg reagerer på nettstedets stil.

Unge Høyre-leder Sandra Bruflot på talerstolen under Høyres landsmøte på Gardermoen fredag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NTB

– Ikke spre saker fra Document.no, uansett hvor enige dere måtte være i den ene saken de skriver om. Fordi dere er med på å legitimere en side som sprer hat mot folk som tør å ytre seg, og som sprer hat mot minoriteter.

Det sa Unge Høyre-leder Sandra Bruflot i sin tale til Høyres landsmøte fredag.

I talen trakk Bruflot frem Arina Aamir (15) i Aker Unge Høyre, som har gått til politianmeldelse av trusler som hun har mottatt etter å ha gått offentlig ut med sine meninger om gruppen Stopp islamiseringen av Norge (Sian).

– Hun har fått sin egen drittartikkel laget mot seg på Document.no fordi hun har sagt det hun mener, sa Bruflot.

– Illiberalt

Hans Rustad, redaktør i Document.no, sier til NTB at kritikk av nettstedets stoff er helt legitimt.

– Men å oppfordre noen til ikke å lese eller ikke å dele et medium som er godkjent blant annet gjennom medlemskap i redaktørforeningen, det er illiberalt. Det er intolerant, sier Rustad til NTB.

Han mener Bruflot går over streken.

– Hun går inn for en form for sensur. Og det kan vi ikke ha, sier Rustad.

– Det har noe å gjøre med respekt for andres meninger og deres rett til å ytre seg, sier han.

Statsministeren kritisk

Også statsminister Erna Solberg (H) reagerer på hvordan Document.no har omtalt Aamir. Hun viser til at det kan være tøft å være politisk aktiv når man er tenåring.

– Så det er viktig at man sier ifra om at det ikke er akseptabelt. Det er faktisk sånn at man må tenke over hvordan man behandler unge mennesker som tar til orde for noe de sterkt mener, sier Solberg.

Statsministeren legger til at hun ikke deler artikler fra Document.no selv. Men noen boikott vil hun likevel ikke oppfordre til.

– Jeg boikotter ikke noen medier. Det mener jeg folk må gjøre opp sin egen mening om.