1000 bekymringsmeldinger om Astrazeneca-vaksinen

Legemiddelverket har mottatt over 1000 bekymringsmeldinger etter at de gikk ut og ba folk varsle om mulige bivirkninger etter å ha fått Astrazeneca-vaksinen.

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i legemiddelverket, etter pressekonferanse om bivirkninger av AstraZeneca-vaksinen lørdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Bekymringsmeldingene kommer etter at Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet på en hasteinnkalt pressekonferanse lørdag ettermiddag ba personer som har fått Astrazeneca-vaksinen og som får blåflekker og hudblødninger, om å kontakte lege umiddelbart.

– Det har vært veldig hektisk, vi har aldri noensinne hatt det så hektisk. De siste to døgnene har vi fått over 1000 meldinger fra pasienter og helsepersonell. Heldigvis har det vært mest milde bivirkninger, ufarlige bivirkninger, men så har det vært noen få som vi må se litt nærmere på, sier fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til NRK.

Samtidig undersøkes det også om blodpropptilfeller kan knyttes til denne vaksinen. Fredag ble det kjent at en kvinne i 30-årene hadde dødd som følge av hjerneblødning på Tynset, ti dager etter at hun ble vaksinert med koronavaksinen fra Astrazeneca. Det er foreløpig uvisst om det er en sammenheng mellom vaksinen og det uventede dødsfallet. Legemiddelprodusenten avviste søndag at det er noen slik sammenheng mellom deres vaksine og blodpropptilfeller.

Lørdag kom det meldinger om at tre yngre helsearbeidere var lagt inn på Oslo universitetssykehus med blodpropp eller hjerneblødning. Alle tre hadde fått Astrazeneca-vaksinen. Søndag ble tilstanden deres fortsatt betegnet som svært alvorlig.