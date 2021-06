Kontaktannonsene før Tinder er klare for museum

Norges Postmuseum skal fra i sommer og frem til 20. november fortelle historien om «den gode, gamle kontaktannonsen» denne sommeren.

Kontaktannonser fra de muligens ærligere gamle dager skal på utstilling på Norges Postmuseum. Foto: NTB

NTB

Under tittelen «Bill.mrk. Jakten på den rette» skal ulike typer kontaktannonser vises, der de kommer med personlige beskrivelser og skildrer sine ønsker.

At det er postmuseet på Maihaugen på Lillehammer som tar for seg dette, er passende. For dette foregikk ofte i brevform, med håndskrevne, private brev som svar på kontaktannonsene i både store dagsaviser og i ulike livsstilsmagasiner «rettet mot spesielle lesergrupper»; ifølge pressemeldingen.

– I utstillingen ønsker vi å gi et innblikk i hvordan jakten på en partner kunne foregå gjennom kontaktannonser før internett og mobiltelefon ble dominerende, sier museumskonsulent på Norges Postmuseum, Siren Hjertenes.

Håndskrevne svar på kontaktannonser i aviser og blader fra tiden før nettet. Foto: Camilla Damgård / Norges Postmuseum

Utstillingen på Maihaugen vil vise kontaktannonser helt fra 1890 til i dag. Format og endringer kommer til syne i takt med tiden og den teknologiske utviklingen vår. Publikum kan også lytte til oppleste annonser som formidler følelser skrevet i brevform.

– Mens praktiske og økonomiske forhold var det viktige for annonsørene på slutten av 1800- og utover på 1900-tallet, ble ønsket om kjærlighet og selskap i større grad fremhevet som motiv etter 1950, sier Hjertenes.

En egen bolk er viet eksempler plukket ut av Eirik Lande, som har gjort et dypdykk i norske kontaktspalter. Lande står bak Instagram-kontoen «Tinder i gamle dager» og to bøker med samme tittel.