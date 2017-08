I Sogn og Fjordane driver Ap valgkamp på at Vestlandsregionen skal stanses dersom Jonas Gahr Støre blir statsminister. I Hordaland sier Ap det motsatte. Partiledelsen mener begge har rett.

I innspurten av valgkampen er det oppstått splid mellom de to fylkeslagene til Arbeiderpartiet i vest.

Uenigheten dreier seg om en av de mest betente sakene i landsdelen de siste årene: regionreformen. Skal Sogn og Fjordane slå seg sammen med Hordaland, eller ikke.

Ikke frivillig

Aps listetopp fra Sogn og Fjordane, Ingrid Heggø (Ap), var tydelig i sin tale da hun deltok på toppkandidatdebatt i Leikanger 22. august.

På spørsmål om vedtaket om sammenslåing blir stående dersom Ap kommer til makten, svarer hun:

– Nei. Arbeiderpartiet stemte mot denne sammenslåingen i Stortinget. Vi er enige om at dette ikke er en frivillig sammenslåing. Fylkestinget sa ja under forutsetning at det skulle medføre nye oppgaver av verdi og at intensjonsavtalen skulle oppfylles. Ingen av delene er på plass.

Vil ikke karakterisere

Listetoppen fra Hordaland, Magne Rommetveit, er helt uenig med partifellen.

– De har jo hatt saken oppe i fylkestinget. Da er det frivillig. Det ligger ikke an til noen omkamp sånn som det er nå, men jeg er ikke så opptatt av det. Jeg er mest opptatt av å få til et samlet Vestlandet og at Rogaland skal bli en del av det.

– Men Heggø driver valgkamp på at vestlandsfylket skal opphøre?

– Jeg driver valgkamp på at vi skal samle hele Vestlandet.

– Men for velgerne er dette bildet litt uklart?

– Ikke hvis de hører på meg.

– Skal velgerne høre på Ap i Hordaland eller i Sogn og Fjordane?

– De skal høre på Støre.

Endrer seg ikke

Denne uken slo nemlig partileder Jonas Gahr Støre fast overfor BT at vedtaket om å slå sammen de to fylkene «må stå», siden begge fylkestingene hadde stemt for dette. Det endrer imidlertid ikke valgkampen til førstekandidat Heggø i Sogn og Fjordane.

– Ingenting er forandret. Det er som det har vært hele tiden, sier hun til BT.

– Hvordan har det vært hele tiden?

– Der det er fattet positive vedtak, der står det fast. Det som er spesielt er at Sogn og Fjordane hadde et ja under visse forutsetninger. Det gikk på nye, vesentlige oppgaver og det gikk på at intensjonsavtalen skulle oppfylles. Disse er ikke innfridd, svarer hun.

– Hvordan kan Ap i Hordaland og Sogn og Fjordane oppfatte dette så forskjellig?

– Da må du gå tilbake til hvorfor Ap har en regionreform. Det er for å skape vekst for dem som slår seg sammen. Vi får ikke noe vekst i fylket ved å slå oss sammen med Hordaland. Men kommer det nye vesentlige oppgaver, så vil vi vurdere det på nytt.

Gir begge fylker rett

Partisekretær Kjersti Stenseng i Ap viser til at Sogn og Fjordane signerte en intensjonsavtale under visse forutsetninger. Da saken ble behandlet i Stortinget, så var flere av disse ikke oppfylt. Dermed stemte Ap mot sammenslåingen i nasjonalforsamlingen.

Konfrontert med at Støre tidligere denne uken slo fast at vedtaket om sammenslåing står, svarer hun:

– Det han mente var at hvis to fylkesting hadde fattet positive vedtak, så forholder vi oss til det. Men kommer det et nytt vedtak, så vil vi lytte til det og gå i dialog med fylkene. Da vil vi se hvordan vi kan gå videre med sammenslåingen, eller om det ikke er grunnlag for det.

– Mens Hordaland ønsker at vestlandsregionen består, ønsker Sogn og Fjordane at den reverseres. Hvilket av de to fylkeslagene vil dere høre på sentralt?

– Vi vil høre på begge. Vi skal sette oss ned med både Hordaland og Sogn og Fjordane og sørge for en fortsatt god prosess for ivaretakelse av fylkenes interesser, svarer Stenseng, som mener dette er den store forskjellen mellom dem og regjeringens reformarbeid.