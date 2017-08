32 prosent vil ha Aps Jonas Gahr Støre som statsminister, mens 29 prosent sier de foretrekker sittende statsminister Erna Solberg fra Høyre.

Det er en økning for Støre på 6 prosent siden tilsvarende måling i fjor sommer, viser en meningsmåling Sentio Research har gjort for Nationen.

– Det er hyggelig at et flertall, og flere enn for ett år siden sier de vil ha meg som statsminister. Det viser at det er mange i Norge som ikke støtter Erna Solbergs usosiale fordelingspolitikk, med store skattekutt til de som har mest, skriver Ap-leder Jonas Gahr Støre i en epost til Nationen.

Undersøkelsen viser at 37 prosent av mennene vil ha Solberg som statsminister, 33 prosent av mennene vil ha Støre. Men bare 21 prosent av kvinnene vil ha Solberg som statsminister, 30 prosent av kvinnene foretrekker Støre.

– Erna Solberg er en populær og folkekjær statsminister. Det har vært mange målinger i valgkampen, og alt tyder på en jevn valgkampinnspurt. Nå ser vi at ledigheten går ned og veksten går opp. Alle som ønsker Erna Solberg som statsminister, må stemme Høye, sier parlamentarisk leder Trond Helleland.

På målingen i juni i fjor var det også 29 prosent som ville ha Solberg som statsminister.

På tredjeplass i målingen kommer Frp-leder Siv Jensen, 6 prosent av de spurte foretrekker henne som statsminister. Samtidig svarte 22 prosent «vet ikke» på målingen.