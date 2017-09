Rekordmange har forhåndsstemt før den siste partilederdebatten. I Bergen har annenhver velger allerede stemt.

Fredag kveld samler partilederne seg til den siste, store debatten før valget - NRKs tradisjonsrike partilederdebatt, som denne gang ble holdt i splitter nye Media City Bergen.

Men partilederdebatten betyr mindre enn før, ikke minst fordi nærmere en tredel av velgerne allerede har stemt når den avholdes.

Allerede fredag morgen hadde nærmere 900.000 forhåndsstemt, og det er ventet at antallet forhåndsstemmer fredag vil bli over 100.000. Det betyr at det trolig var over én million stemmer inne da valglokalene stengte for mottak av forhåndsstemmer fredag.

Det er mer enn 150.000 flere forhåndsstemmer enn i 2013, og det utgjør over en tredel av det forventede antallet stemmer i valget.

75.000 bergensere har stemt

Bergensere er blant de aller ivrigste til å forhåndsstemme, forteller Arild Stokke, leder for forhåndsstemmesekretariatet i Bergen kommune.

– Klokken 18.40 hadde 74.512 bergensere forhåndsstemt, forteller han.

Og da var det fortsatt noen minutter igjen av åpningstiden til det siste stemmelokalet, på UiB. Dessuten vil tallet øke mandag og tirsdag, da valgsekretariatet får tilsendt enda flere stemmer fra bergensere som har forhåndsstemt utenbys.

– Her i Bergen har vi i tillegg mottatt 13.209 stemmer fra velgere som hører hjemme i andre kommuner. Totalt har vi altså håndtert nærmere 88.000 forhåndsstemmer, forteller Stokke.

156.000 bergensere stemte i det forrige stortingsvalget. Selv medregnet økning i folketallet, betyr det trolig at nærmere annenhver bergenser som har tenkt å stemme, allerede har gjort det.

Hver tredje velger er ferdig

Det er størst andel som forhåndsstemmer i byene. Nasjonalt er det trolig godt over en tredel av velgerne som har stemt.

For fire år siden ble det avgitt 2,85 millioner stemmer i stortingsvalget. 855.000 av dem var forhåndsstemmer, mens nesten to millioner stemte selve valgdagen.

I år er det 3,76 millioner stemmeberettigede i Norge, 112.000 flere enn for fire år siden. Dersom valgdeltakelsen blir den samme som for fire år siden (78,3%), vil rundt 2,94 millioner stemme i år.

Det betyr i så fall at over hver tredje nordmenn som har tenkt å stemme, har gjort seg ferdig med borgerplikten, og dermed er immun mot alle gode argumenter politikerne kan komme med den siste helgen av valgkampen.