Statistisk sentralbyrå utsetter den mye omtalte omorganiseringen til direktør Christine Meyer har hatt et nytt møte med finansminister Siv Jensen, melder NRK.

SSB-sjef Christine Meyer er blitt kraftig kritisert etter at 25 forskere ble overflyttet fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen. Blant disse var også mannen bak det såkalte innvandringsregnskapet, forskeren Erling Holmøy.

Det fikk Senterpartiets Liv Signe Navarsete til å så tvil om SSB kan levere nøytral og objektiv informasjon, mens tidligere leder av forskningsavdelingen Olav Bjerkholt har omtalt prosessen som et politisk kupp. Meyer ble innkalt til finansminister Siv Jensen (Frp) der hun fikk beskjed om å komme tilbake med et forslag til en ny løsning.

Tirsdag kveld melder NRK at omorganiseringen er satt på vent til det nye møtet mellom de to er gjennomført, noe som skal skje neste uke.

SSB kommer ikke til å uttale seg om saken før etter møtet, opplyser kommunikasjonsrådgiver Kristin Fredriksen i byrået til NTB.

Hevder SSB trenerer innvandringsrapport

I mai leverte forskerne Erling Holmøy og Birger Strøm en rapport med beregninger av hva innvandringen til Norge koster. Rapporten, som blant annet viser at innvandrere fra Afrika og Asia særlig bidrar til økte utgifter, har ligget på pulten til SSBs forskningsdirektør Kjell Telle i et halvt år uten å ha blitt publisert, skriver VG.

Ifølge flere avisen har pratet med, er et halvt års behandlingstid for godkjenning av rapporter uvanlig.

– Jeg har blitt utsatt for en langtekkelig godkjenningsprosess som har vært langt mer omstendelig enn det som er vanlig, og her har jeg mye erfaring, sier Holmøy.

Han mener rapporten har blitt trenert av hans egen ledelse.

Forskningsdirektør Kjetil Telle i SSB avviser at han har trenert rapporten.

«Jeg har ansvaret for å kvalitetssikre slike rapporter. Andre forskere på avdelingen har lest grundig og gitt innspill, og forfatterne har deretter vurdert og innarbeidet endringer. Til sist har jeg lest rapporten igjen, og gitt noen mindre kommentarer», skriver han i en epost til VG.

Lite publisering

Det har den siste uken stormet rundt SSB og direktør Christine Meyer etter at nettstedet Minerva fortalte at mannen bak innvandringsregnskapene, Holmøy, ikke lenger får fortsette å forske på innvandring.

Men omorganiseringen får også støtte fra sentrale forskere. Økonomiprofessor Hans Hvide sier til Dagens Næringsliv at Statistisk sentralbyrå (SSB) har utviklet seg til å bli et orakel med svar på alt i samfunnsdebatten, uten at forskningsavdelingen holder høyt nivå målt ut fra antall publiserte artikler.

Hvides poeng er at det er publisering som sikrer faglig kvalitet.

– Her scorer de lavt. De har ikke høy produksjon og den holder ikke høy kvalitet, sier han til DN.

Derfor mener han at Meyer gjør rett i å omorganisere og nedskalere avdelingen.

Meyer avviser

Meyer selv sier til avisen at hun ikke vil kommentere uttalelsen fordi hun jobber med en plan som skal legges frem for finansministeren.

Men overfor NRK avviser SSB-sjefen kritikken.

– Å si at vi gjør dette på grunn av tema som innvandring og at det handler om å presse noen ut, det er så langt unna realitetene som det er mulig å komme, sier hun.

Meyer sier at det er forskningsdirektøren som sammen med sine ledere har bestemt hvem som skal over til statistikkavdelingen.