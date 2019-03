Sofie (27) har skaffet seg advokat og vurderer å klage VG inn for Pressens Faglige Utvalg, forteller hun torsdag kveld i et intervju i TV 2.

– Nå er jeg litt sliten. Det siste døgnet har vært heftig, sier Sofie til TV 2.

Sofie opplever at VG-journalist Lars Joakim Skarvøy beskylder henne for å lyve.

– Han sier indirekte at jeg lyver. Det er det jeg reagerer på. Da står han der og lyver selv. Det synes ikke jeg er greit, sier Sofie til TV 2.

Overfor NRK sa Skarvøy at Sofie hadde endret sin versjon og mente at hun var riktig sitert.

– Jeg burde ikke ha presset henne, jeg ivaretok henne ikke på en god måte. Det beklager jeg sterkt. Men jeg vet ikke hvorfor hun forteller en annen versjon nå, sa Skarvøy til NRK.

Sofie får støtte av nyhetsredaktør i VG, Tora Bakke Håndlykken.

– Jeg mener det ikke er greit at han går ut og sier det på denne måten. VG og VGs ledelse har beklaget vår håndtering av Sofie. Hun er blitt sviktet av VG, og vi har ikke ivaretatt henne på en god måte. Sofie har rett i denne saken, sier Håndlykken.

Har skaffet advokat

I intervjuet opplyser Sofie også at hun har skaffet seg advokathjelp. Hun vurderer å melde VG til PFU, men har ikke bestemt seg.

Forrige torsdag meldte Medier24 at Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund, har hatt dialog med Sofie om hvordan man leverer en klage til PFU.

– Vi har ikke fått inn klager til nå, men jeg har møtt henne og snakket med henne. Jeg ga henne informasjon om hvordan hun kan klage inn saken til PFU, sa Floberghagen torsdag.

Hun synes det er viktig at Sofies historie kommer frem.

Sto frem i TV 2

I et intervju med TV 2 onsdag i forrige uke sto Sofie frem for første gang. Der gikk hun knallhardt ut mot VG og spesielt journalist Lars Joakim Skarvøy. Hun ønsker ikke at etternavnet skal brukes.

Hun opplevde seg presset av Skarvøy og mener at VG, til tross for at hun hadde forsøkt å si fra gjentatte ganger, publiserte et sitat som var uriktig i den første VG-saken om bekymringsmeldingen mot Trond Giske. Dansevideoen fra Bar Vulkan fikk politiske konsekvenser for Trond Giske. Han lå an til å få et viktig fylkesverv i Trøndelag Ap, men trakk sitt kandidatur etter bråket.

Onsdag ble VGs interne evaluering offentliggjort. VG beklager for feilene de har gjort, men tegner også et bilde av Sofie som hun ikke kjenner seg igjen i.