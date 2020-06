Solberg om USA-opptøyer: – Jeg er sterkt bekymret

Statsminister Erna Solberg (H) sier hun er svært urolig over opptøyene som raser over hele USA etter politidrapet på George Floyd.

Statsminister Erna Solberg sier hun er svært bekymret over opptøyene i USA. Foto: Tore Meek, NTB scanpix

NTB

– Jeg er sterkt bekymret for det som skjer i USA. Ikke minst fordi samfunnet ser så splittet ut, sier Solberg til NTB.

– Vi hadde trengt et USA som var på den internasjonale arenaen etter covid-19 for å løfte internasjonalt samarbeid. Det vi ser, er et USA som kommer til å være mye mer opptatt av den interne situasjonen, sier hun.

I USA har demonstrasjonene og opptøyene nå pågått i syv dager etter at afroamerikanske George Floyd (46) døde etter en brutal pågripelse av politiet forrige mandag. Uroen har spredt seg til en lang rekke byer i USA, og flere steder er det innført portforbud.

President Donald Trumps trussel om å sette inn hæren mot de voldsomme antirasistiske demonstrasjonene i USA, har ikke bidratt til å roe gemyttene. Tirsdag ble det meldt at fem politifolk var skutt i løpet av de siste timene – fire av dem i St. Louis i delstaten Missouri og én i Las Vegas.

– Den grunnleggende utfordringen med å sørge for at minoriteter føler seg som en del av et samfunn, er grunnleggende viktig. Det må vi alle jobbe med, sier Solberg, som mener at Norge scorer bra i denne sammenhengen.

Samtidig har den eksplosive situasjonen som USA har opplevd den siste uken, lange historiske røtter, påpeker statsministeren.

– Men man må forsøke å bygge bro. Det er ikke bra for noe samfunn å være så dypt splittet som USA er nå, sier hun.