Regjeringspartiene er nær en enighet om bompengenivå og bypakker, ifølge Frp-leder Siv Jensen.

– Jeg gleder meg til å kunne presentere en enighet snart. Vi nærmer oss en løsning, sa Jensen til VG etter NRKs partilederdebatt i Arendal mandag kveld.

Ifølge avisen, som har pratet med de fire partilederne Jensen, Erna Solberg (H), Trine Skei Grande (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF), jobbes det langs flere spor:

Den totale bompengegjelden kan bli redusert, det kan bli økt støtte til kollektivtransport i byene, det utredes et skattefradrag for ekstra høye utgifter til bompenger, det kan bli lavere satser, og kommunene kan bli pålagt å betale mer for veibygging de ellers måtte dekke selv, innenfor bypakkene.

Høy temperatur

Det ble mandag kveld høy temperatur og svært høylytt da bompenger, som tok opp mesteparten av debatten, sto på agendaen.

Siden Høyre og Frp overtok regjeringsmakten i 2013, har bompengene økt fem ganger i Bergen, raste bompengepartiets Trym Aafløy mot Jensen innledningsvis.

– De har kommet med masse løfter som velgerne fremdeles ser langt etter, fastslo han.

Kan ha blitt for mye

Statsminister Erna Solberg (H) innrømmet seinere i debatten at det kanskje har blitt litt for mye bompenger.

– Jeg mener vi skal lytte når folk gir et så klart og tydelig signal om at vi kanskje har strukket strikken litt langt. Bompengene er krevende i hverdagen til folk. Det blir mye penger, sa Solberg.

Til VG sier hun at det forhandles om å redusere bompengene.

– Det vi forhandler om er måter å øke støtten til kollektivtransport i byene, og samtidig redusere bompengene. Samtidig ser vi på måter å redusere bompengene på veiene utenfor de store byene.