Statsminister Erna Solberg (H) banket til slutt et ultimatum om bompenger på bordet. Vel to timer senere var skissen godkjent og regjeringskrise unngått.

Men prosessen har kostet. Samarbeidsklimaet i regjeringen ser ikke ut til å være på topp – særlig ikke mellom Venstre og Frp.

– Det å ha en sånn diskusjon utenfor alle budsjettprosesser. Det å ha den i mediene, og det å ødelegge valgkampen vår, fordi vi skal konkludere på dette tre dager før vi går i budsjettkonferanse, det synes jeg ikke noe om. Det er ikke sånn vi skal styre i regjering, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til NTB.

Spenning

Fredag kveld la statsministeren fram det som skulle bli avslutningskapittelet på den smertefulle og langdryge bompengediskusjonen: en skisse til løsning som Venstre, Frp og KrF enten måtte godta, eller si takk for seg i regjeringen.

– Dette kan få konsekvenser for regjeringsprosjektet, sa en tydelig statsminister.

Hun gjorde det klart at hun ikke var sikker på om partiene ville akseptere løsningen, men allerede mens hun la den fram for offentligheten rundt klokka 21, gikk både Frp-leder Siv Jensen og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ut og ga sin tilslutning.

Dermed var det stor spenning knyttet til hva Venstre-leder Trine Skei Grande ville si da hun drøye to timer senere møtte pressen etter å ha konferert med stortingsgruppen sin.

– Vi har fått en kollektivsatsing på 1 milliard og 800 millioner på bom. Vi har fått prioritert kollektiv foran bom. Derfor har Venstre valgt å si ja, sa Grande på en pressekonferanse i Stortingets vandrehall klokken 23 fredag kveld.

Bomkutt

Solbergs skisse slår fast at det såkalte nullvekstmålet står fast, altså at biltrafikken i byene ikke skal øke.

Samtidig tilbyr regjeringen blant annet kommunene å øke det statlige bidraget i bompengeprosjektene. Halvparten av det økte tilskuddet skal gå til å kutte bompenger, og halvparten øremerkes bedre kollektivtilbud i byene.

– Sammenlignet med avtalen som ble behandlet i vårt landsstyre, gir denne avtalen ytterligere bomkutt for bilistene. Derfor kan Frp stille seg bak Solbergs avtale, sier Frp-leder og finansminister Siv Jensen.

Det var Frp som åpnet hele bompengeprosessen da partiet på et landsstyremøte før sommeren stilte seks krav for å kutte bilistenes bompenger. Etter det NTB forstår, mener partiet nå at man har fått gjennomslag for «fem og et halvt av seks krav» fra møtet. Fra Frp-hold blir det også understreket at ikke noe av det som nå har kommet fram, ville skjedd hvis ikke partiet hadde fremmet sine krav.

– Vunnet

Venstre og Grande sier på sin side at de føler de har vunnet, men at måten saken er blitt håndtert på ikke har vært bra.

– Jeg føler vi har fått gode gjennomslag som vi kan stå for. Men jeg føler prosessen har vært dårlig, og det er med å svekke hele regjeringen. Sånn kan vi ikke holde på, sier Grande.

Hun slår fast at det var en enstemmig stortingsgruppe i partiet som sa ja til skissen.

Vanskelig

Den eskalerende konflikten rundt bompengebelastningen har utspilt seg nær sagt for åpent kamera – med stadig hardere utfall mot hverandre fra Venstre og Frp.

– Disse siste ukene har vært noen av de vanskeligste i min jobb som statsminister, sa Solberg på sin pressekonferanse.

I statsministerens forslag til enighet vil hun tilby kommunene å øke det statlige bidraget til fra 50 til 66 prosent i bypakkene. Av økningen på 16 prosentpoeng skal åtte gå til å kutte bompenger, og åtte til kollektivutbygging.

Samtidig går Erna Solberg i skissen inn for en egenandel for kommuner og fylkeskommuner på 20 prosent til nye byvekstavtaler.

I skissen ligger nullvekstmålet fast, og knyttes til bompengereduksjonene. Det vil si at byer med økt biltrafikk, ikke får bompengereduksjoner.