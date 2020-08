Stenger gjester inne på lugaren etter smitte på cruiseskip

Skal teste alle passasjerene etter nytt smittetilfelle.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

En av passasjerene på Seadream 1 testet positivt etter turen. Foto: NTB Scanpix

Cruiseskipet «SeaDream 1» har fått beskjed om at en av passasjerene på det forrige cruiset deres har testet positivt på korona.

Nå må alle gjestene på det pågående cruiset isolere seg i lugarene sine.

Folkehelseinstituttet (FHI) bekrefter at de kjenner til smittetilfellet.

– Vi er kjent med dette smittetilfellet og bistår rederiet med håndteringen, sier medievakt Erik Bull-Valen ved FHI til Aftenposten.

Skipet befinner seg ved Reine i Lofoten.

– Vi skal testes i Bodø

For et par dager siden dro skipet fra Tromsø, og det har vært innom Henningsvær, der passasjerene har vært i land.

BT snakket tirsdag kveld med en passasjer på skipet, som forteller at de har fått beskjed om at en gjest på det forrige cruiset testet positivt da denne kom i land. Resten av familien skal ha testet negativt, har de fått opplyst.

– Vi skal dra til Bodø i kveld og så skal alle testes der, sier passasjeren, som ønsker å være anonym, til BT.

– Vi har vært på samme båt og vært sammen med hverandre i flere dager nå, sier passasjeren.

«SeaDream 1» til kai i Bergen i juli. Foto: Arne Edvardsen

Ingen kommenterer

BT har prøvd å få kontakt med Oslo-kontoret til selskapet, som ikke svarer på henvendelser. Miami-kontoret ønsker ikke si noe. Heller ikke ansatte på skipet ønsker å kommentere saken overfor BT.

Aftenposten har fått tilgang til et brev fra selskapet til gjestene, der det står at gjesten som har fått påvist smitte «har vært om bord på SeaDream 1 og reiste til Danmark fra Tromsø 2. august».

– Vi er ikke kjent med at noen andre gjester eller mannskap er smittet eller har noen symptomer på smitte, men vi tar selvsagt omgående alle forholdsregler, heter det i brevet til passasjerene om bord.

Rundt 180 om bord

Rederiet, SeaDream Yacht Club, har vært i kontakt med FHI og Helsedirektoratet i forbindelse med utbruddet.

Norske Atle Brynestad er grunnlegger og eier av selskapet, som spesialiserer seg på eksklusive turer langs norgeskysten.

På en pressekonferanse fredag sa helseminister Bent Høie (H) at regjeringen strammer inn reglene for cruiseskip, slik at passasjerer på skip med mer enn 100 personer om bord ikke lenger får gå i land.

«SeaDream1» har nå i underkant av 80 passasjerer og litt under 100 fra mannskapet om bord, skriver Aftenposten.