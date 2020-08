Datatilsynet: Jan og mange andre elever må få nye karakterer

Datatilsynet griper inn i konflikten på IB-linjene og ber om at karakterene settes på nytt. Men Jan Kåre Strønen tror pålegget kommer for sent.

Jan Kåre Strønen har brukt sommeren på å lese til eksamen som han kan ta i november. Den forrige ble avlyst på grunn av koronapandemien. Foto: Ørjan Deisz

Pål Andreas Mæland

NTB

Som BT tidligere har skrevet, har flere av elevene på de videregående skolene som tilbyr International Baccalaureate (IB), gått ned i karakterer.

Bakgrunnen er at International Baccalaureate Organization (IBO), stiftelsen bak IB-systemet, endret karakterfastsettelsen i år på grunn av pandemien.

Eksamen veier tungt

– Elevene blir langt på vei satt i bås på bakgrunn av skolens historiske resultater, selv om alle elever er forskjellige. Samtidig kan karaktersettingen ha svært stor innvirkning på den enkeltes videre studier, karriere og liv. Dette er ikke rettferdig overfor elevene som har jobbet hardt og som nå ikke kommer inn på studiene de ønsket seg til, sier seksjonssjef Tobias Judin i internasjonal seksjon i Datatilsynet.

Vanligvis utgjør eksamen rundt 80 prosent av IB-elevenes endelige karakterer, men siden eksamen ble avlyst på grunn av korona, brukte IBO et automatisk system til å fastsette karakterene. Systemet brukte historiske data om tidligere elever ved samme skole i utregningen.

Kort frist

Datatilsynet har nå varslet IBO om at de vil bli pålagt å fastsette karakterene på nytt.

– Vi mener IBO har behandlet personopplysninger på en urettferdig måte, og at årets IB-karakterer er ukorrekte, skriver Datatilsynet.

I et forhåndsvarsel har tilsynet gitt IBO svarfrist til 14. august.

– Vi vil komme med et endelig vedtak i saken først etter at vi har vurdert IBOs eventuelle kommentarer til varselet, opplyser tilsynet.

– Tror det er for sent

BT har skrevet flere artikler om saken. Jan Kåre Strønen var en av elevene som ble rammet, og ikke kunne søke til studiene han ønsket.

Strønen er International Baccalaureate-elev i Bergen, og hadde søkt høyere utdanning i Trondheim til høsten. I stedet må han nå ta ny IB-eksamen i november.

– Det er bra noe gjøres, men det er kanskje litt for sent nå. Karakterene burde i så fall vært endret før inntaket, sier han.

Tviler på ny karakter

Strønen har innstilt seg på å lese til eksamen i november, og heller søke studier senere.

– Men om det skulle bli mulig å begynne allerede i høst, så ville det vært fantastisk. Men jeg tror nok det er for sent for det, sier han.

Strønen er også usikker på om elevene vil få endret karakter dersom IB skal sette dem på nytt.

– Siden vi ikke har hatt eksamen, har de ikke noe nytt å vurdere. Da måtte heller Samordna opptak la lærerne sette karakterer slik det gjøres i vanlig videregående skole, sier han.