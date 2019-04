Politiet advarer om at det kan være metanol i omløp i Bergen, men mistanken om at flere russ hadde fått i seg det giftige stoffet den siste uken, er avkreftet.

Prøvene er nå analysert, og det er ikke påvist metanol, opplyser kommunikasjonsdirektør Erik Vigander ved Haukeland universitetssjukehus til NTB.

– Jeg kan bekrefte at vi fikk inn et lite antall russ i helgen som kom inn med avvikende russymptomer. Dette ble rutinemessig meldt videre til politiet. Det er nå gjort analyser av prøvene, og det er ikke påvist metanol. Hva de har fått i seg er uklart, men det er all grunn for russen å være ekstra påpasselig på hva de inntar, sier Vigander.

Flere russ i Bergen har den siste uken blitt innlagt på sykehus med nevrologiske symptomer som ikke forventes av alkohol, opplyser Vest politidistrikt ifølge Bergensavisen.

– Årsaken til dette er trolig ubevisst inntak av andre rusmiddel, men vi kan ikke knytte symptomene opp mot de vanlige illegale rusmidlene, opplyser de videre.

Politiet trodde derfor at det dreier seg om metanolholdige drikkevarer. Selv om det nå er avkreftet, oppfordrer politiet alle til å passe på drikkevarene sine og ikke ta imot alkohol fra andre.