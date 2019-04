Stortingets anmeldelse av Hege Haukeland Liadal (Ap) ble fredag registrert hos politiet. Advokaten sier hun ikke bevisst har brutt reglene for reiserefusjoner.

Advokat Erik Lea representerer Hege Haukeland Liadal. Han var fredag i gang med å forberede politiavhør av stortingsrepresentanten, skriver VG.

– Vi har ennå ikke oversikt over hvilke straffbare forhold det er hun mistenkes for, men hun er tydelig på at hun ikke bevisst har ment å bryte lover eller regler, sier Erik Lea til avisen.

Torsdag ble Liadal anmeldt av Stortingets administrasjon mistenkt for å ha misbrukt ordningen for reiseoppgjør på Stortinget. Fredag ble anmeldelsen registrert hos politiet i Oslo.

– Foreløpig har vi ikke tatt stilling til hva som eventuelt er straffbare forhold. Vi må sammen med Stortinget få hentet inn litt mer informasjon, og ta en vurdering når vi har fått inn det vi trenger, sier leder Rune Skjold ved seksjon for økonomi og spesialetterforskning til VG.

Fra januar 2017 til oktober 2018 leverte Liadal reiseregninger for en halv million kroner til Stortinget. Aftenposten avslørte tirsdag at hun krevde over 60.000 kroner for reiser der hun befant seg et annet sted enn det hun oppga.

Liadal har samtidig konsekvent ført for mange kilometer mellom Oslo og hjembyen Haugesund. Hun sier hun alltid har trodd at det var 60 mil mellom byene, og at hun har rundet av nedover. Den faktiske avstanden er snaut 46 mil.