Forsvaret trenger flere soldater, men gir bonus til ansatte for å få dem til å slutte

– Jeg var blant de første som undertegnet kontrakten i 2006. Da var det en klar motivasjon å stå til jeg var 35 år og få utbetalt bonus, sier Bjørn Ellingvåg, seksjonsleder ved verkstedet på Rena leir.

RENA (Aftenposten): Forsvaret har utbetalt over 670 millioner kroner for at ansatte skal slutte når de fyller 35 år. Bjørn Ellingvåg tok imot bonusen. Og gjorde comeback.

Den skarpe høstsolen kaster glans over slitte og nye kampvogner utenfor verkstedet i Rena leir der Bjørn Ellingvåg er sjef.

Han er sersjant og utdannet tekniker. Men drømmen var å bli pilot.

Han tok derfor gladelig imot kompensasjonen på rundt 1,1 millioner kroner fra Forsvaret da han fylte 35 år. Og reiste til Florida og tok pilotutdanning.

– Ett og et halvt år senere ringte Heimevernet og spurte om jeg ville komme tilbake igjen på engasjement. Nå har jeg vært fast ansatt i Forsvaret i tre år, forteller Ellingvåg til Aftenposten.

Hvordan kan dette skje?