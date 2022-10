To personer funnet døde i leilighet i Skien

To personer ble torsdag funnet døde i en leilighet i Skien. Politiet betrakter det som to mistenkelige dødsfall.

Politiet gjør undersøkelser etter at to personer ble funnet døde i en leilighet i Skien. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

NTB

Ifølge en pressemelding fra Sørøst politidistrikt ble de to funnet i 12.30-tiden i en leilighet på Borgestad i Skien kommune.

Politistasjonssjef Dag Størkesen sier til TV 2 at de holder alle muligheter åpne, men at politiet håndterer dette som to mistenkelige dødsfall.

Han sier videre at det var en privatperson som hadde et ærend i boligen som varslet politiet, og at det fortsatt er for tidlig å si noe om hva som har skjedd.

– Politiet har startet etterforskning for å få klarlagt omstendighetene rundt dødsfallene. Alle pårørende er foreløpig ikke varslet, opplyser politiet i sin melding.

Ifølge Telemarksavisa har politiet satt opp sperrebånd og etablert vakthold rundt inngangen til et leilighetsbygg. Ved 14-tiden ankom kriminalteknikere fra politiet til leiligheten.

Ingen er så langt pågrepet i saken.