Mann og kvinne funnet døde i leilighet i Skien

To personer, en mann og en kvinne, ble torsdag funnet døde i en leilighet i Skien. Politiet betegner dødsfallene som mistenkelige.

Politiet gjør undersøkelser etter at to personer ble funnet døde i en leilighet i Skien. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Ifølge en pressemelding fra Sørøst politidistrikt ble de to funnet i 12.30-tiden i en leilighet på Borgestad i Skien kommune.

Politistasjonssjef Dag Størksen sier identiteten til de døde er ikke fastslått, men at de antar at det er de to som bodde på adressen, en mann og en kvinne i 40-årene.

Han sier saken etterforskes som to mistenkelige dødsfall og at de har flere hypoteser.

– Vi utelukker ikke at dette kan dreie seg om to selvdrap, sier Størksen.

Holder vi alle muligheter åpne

Det var en privatperson som ifølge politiet hadde et ærend i boligen som varslet politiet.

Hvor lenge de to har ligget i leiligheten før de ble funnet, er ikke kjent, men Størksen sier de håper etterforskningen vil gi et klart svar på dette.

Han sier politiet etterforsker saken bredt i den innledende fasen av etterforskningen.

– Så vil etterforskningen etter hvert smalne inn mot en bestemt hypotese. Men per nå holder vi alle muligheter åpne, sier politistasjonssjefen.

Sikrer spor

Torsdag kveld jobber politiets krimteknikere på stedet, blant annet med å sikre spor.

– I tillegg holder vi på med taktisk etterforskning, blant annet med rundspørring i nærområdet, sier Størksen

Han sier de ikke har noen opplysninger som knytter de to til et spesielt miljø.

Så langt er det ingen pågrepne eller mistenkte i saken.