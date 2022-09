Fortsatt ingen kontakt mellom partene i lærerstreiken

Riksmekler Mats Ruland har ikke hatt kontakt med partene i lærerstreiken siden mandag kveld, melder NRK.

NTB

Riksmekler Mats Ruland opplyser til kanalen at det heller ikke er planlagt noen nye møter.

– Det har ikke vært grunnlag for å kalle dem inn til nye samtaler. For at det skal bli aktuelt, må de være villige til å endre posisjon, sier Ruland.

Riksmekleren hadde sist et møte mellom partene søndag 18. september, men dette ble resultatløst. Dagen etter ble ytterligere 1.800 lærere tatt ut i streik.

Rundt 8.200 lærere i tre ulike fagforbund er i streik. Lærerstreiken ble innledet i det små rett før sommeren og har siden da blitt trappet opp flere ganger.