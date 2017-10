KJØKKENET: Maten til eldre i Sola lages her på kjøkkenet til Wilberg i Bergen. Deretter fraktes det to ganger i uken til Rogaland. FOTO: Alf Morten Røyr

På dette kjøkkenet i Bergen lages mat til eldre 222 kilometer unna

Sola kommune trodde maten skulle produseres på Forus da de bestemte seg for hvem som skulle levere sykehjemsmat. Faktum er at maten lages i Bergen og sendes rundt 222 kilometer til Sola to ganger i uken.