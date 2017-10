Flere må stå lenger i jobb for å berge fremtidens velferdsstat, slår regjeringen fast i trontalen som ble lest av kong Harald da Stortinget åpnet mandag.

– De siste tiårene har vært en gyllen periode. Viktige økonomiske trender har gått vår vei. Nå brytes trendene, sa kong Harald under den høytidelige åpningen av det 162. Storting mandag.

Kronprins Haakon og dronning Sonja var med da kongen leste talen der innholdet varsler regjeringens viktigste politiske prioriteringer for det kommende året.

Budskapet var tydelig: Gullalderen er over. Veksten i oljeinntektene vil fortsette å falle i en tid der flere eldre både vil bety lavere skatteinntekter og høyere utgifter til helse- og omsorgstjenester.

Fastlandsøkonomien

Regjeringens politikk vil derfor ta sikte på å få flere til å stå lenger i jobb og få flere inn i arbeid.

Som vanlig inneholdt trontalen lite konkret om hvordan regjeringen ser for seg at dette målet skal nås. Det kommer senere, blant annet når forslaget til statsbudsjett for neste år legges frem torsdag denne uken.

Kongen fortsatte å tegne et bilde av en økonomi i stor endring:

– På lang sikt er det veksten i fastlandsøkonomien som bestemmer velferdsøkonomien. En politikk for bærekraftig velferd må derfor styrke vekstevnen i økonomien, leste han.

Godt utgangspunkt

Ifølge regjeringen er det mye som går vår vei allerede. Eller for å si det med kongens ord fra talerstolen:

– Norge har likevel et godt utgangspunkt for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. Vi har solide statsfinanser, et produktivt næringsliv og en høyt utdannet arbeidsstyrke.

Av prioriterte satsingsområder varsler regjeringen at «skatter og avgifter må innrettes slik at bedriftene gis gode arbeidsvilkår». Videre ble infrastruktur, forskning, undervisning og kompetanseheving trukket frem som områder som vil bli høyt prioritert. Det blir heller ingen reformpause fra regjeringens side, slik KrF-leder Knut Arild Hareide tok til orde for i valgkampen.

Demper forventningene

Trontalen føyer seg dermed inn i et mønster der både statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) forsøker å dempe forventningene til det kommende statsbudsjettet.

– Det var riktig å bruke mye penger da det var behov for det. Men når politikken virker og økonomien er i bedring, er det riktig å ta et steg tilbake, sa Solberg i forkant av regjeringens budsjettkonferanse mot slutten av august.

– Veksten i oljepengebruken neste år blir lavere enn den har vært de siste årene. Det er vekst i økonomien, det gir oss handlingsrom, men vi må prioritere hardere enn vi har gjort før, sa Jensen til Dagbladet mandag.

Klimeforpliktelser

Med regjeringens egne ord er det «et bærekraftig velferdssamfunn» som skal stå som overskrift på regjeringens arbeid det kommende året. Begrepet omfatter både økonomiske, sosiale og miljømessige perspektiver.

– Norge skal oppfylle våre klimaforpliktelser fra Parisavtalen. Målene er mer ambisiøse enn noensinne. Sammen med EU har vi gode muligheter til å nå dem, leste kongen.

Også når det gjelder forsvar og sikkerhet rettes en del av blikket mot Europa og Norden, selv om Nato og forholdet til USA fortsatt skal være bærebjelken, het det i trontalen.