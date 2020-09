Utbruddet i Bergen gjør statsministeren urolig: – Møt færre, følg smittevernreglene

Det kan bli aktuelt å fraråde reiser til Bergen, ifølge Erna Solberg.

På torsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen trekker statsminister Erna Solberg (H) frem de to utbruddene i Bergen og Fredrikstad/Sarpsborg.

– Utbruddene gir grunn til uro, sier hun.

Statsministeren sier det ikke er aktuelt å åpne mer nå.

– Det kan komme nye og sterkere tiltak, for eksempel for å få flere til å jobbe hjemmefra, og unngå kollektivtransport, sier Solberg.

Hun sier at også antall som kan samles kan bli skjerpet inn.

Ber bergenserne få ned kontaktpunktene

I tillegg kan det bli aktuelt å fraråde reiser til spesielt smitteutsatte områder i Norge.

På spørsmål om Bergen, og om det også kan bli frarådet å reise fra byen til andre steder i Norge, svarer Solberg at det ikke er aktuelt nå.

– Men det er viktig at folk tenker gjennom, også i Bergen, at nå er det mer smitte der. Det betyr at vi må få ned kontaktpunktene mellom folk. Du må møte færre, du må følge smittevernreglene. Det er viktig når vi begynner å se utbrudd, så det ikke eskalerer, sier statsministeren.

– Brudd på smittevernreglene

– Det som går igjen er sannsynligvis at smittevernreglene brytes, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg om de lokale utbruddene den siste tiden.

På pressekonferansen viser hun til at flertallet av befolkningen, ifølge en UiB-undersøkelse tatt opp mellom april og juli, svarer at de ikke har overholdt karanteneplikten, og at tallet økte etter som tiden gikk.

– Studentene på NHH har blitt kalt egoister

Helsedirektør Bjørn Guldvog peker på befolkningsundersøkelser viser at unge er skeptiske til å teste seg.

– De har frykt for å bli den ene som har smittet mange andre, sier Guldvog.

Helseminister Bent Høie (H) vil ha slutt på negativ omtale av smittede.

– Mange av dem som har blitt smittet, har opplevd hets. Studentene på Norges Handelshøyskole har blitt kalt egoister, og det som verre er, sier han.

– Vi er mange som kan ha brutt smitterådene både én og to ganger. Vi har sannsynligvis, alle sammen, gjort dumme ting. Og vi kan i alle fall alle være uheldige å bli smittet av koronaviruset, sier Høie.

Guldvog sier frykten for å bli hengt ut er ubegrunnet, fordi smittesporingen foregår anonymt.

– Dersom du tester positivt, vil ikke ditt navn bli nevnt videre i smittesporingsarbeidet, sier Guldvog, som håper flere lar seg teste.

Legger frem liste som i Bergen

Statsminister Solberg konkluderer med at utbruddene de siste 14 dagene med tydelighet viser «at situasjonen er svært skjør».

Regjeringen legger torsdag frem en liste over tiltak kommuner kan innføre for å begrense smittespredning.

Denne listen inneholder tiltak som er veldig like tiltakene byrådet i Bergen tirsdag innførte, sier Høie:

Øke fokus på å beskytte sårbare grupper, forebyggende tiltak for å unngå smitte inn i helseinstitusjoner og forsterke råd til risikogrupper

Oppfordring om hjemmekontor forsterkes

Oppfordring om å unngå kollektivtransport hvis mulig

Maksimalt antall som kan samles på offentlige arrangementer reduseres til 50 personer

Skjerpet anbefaling om avstand og antall på private sammenkomster kan eventuelt reduseres til maksimalt 5-10 personer avhengig av situasjon

Tillatt åpningstid i restauranter, på barer og kafeer begrenses midlertidig til for eksempel kl. 24. Full stenging kan også vurderes som midlertidig tiltak avhengig av situasjonen.

Anbefaling om bruk av munnbind i situasjoner der man ikke kan holde avstand, som for eksempel kollektivtrafikk i rushtid

Oppfordring til å la flest mulig arrangementer foregå utendørs

Gjøre all undervisning på universitetene digital slik at det blir minst mulig fysisk oppmøte

– Disse tiltakene kan innføres lokalt hvis man får utbrudd, slik Bergen kommune nå har gjort. Smitteverntiltak kan også innføres for en større region eller for hele landet, dersom det blir nødvendig for å beholde kontrollen på smitten, sier Solberg i en pressemelding.