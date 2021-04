Enighet om lønn mellom LO, YS og Virke

Onsdag kveld ble det enighet mellom LO, YS og Virke i årets lønnsoppgjør. Resultatet ble en ramme på 2,7 prosent.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Vi er fornøyd med å ha oppnådd en ramme på 2,7 prosent, som er det samme som partene ble enige om i frontfaget, sier leder Eirik Bornø i YS Privat etter at det ble enighet med Virke klokka 22.40 onsdag kveld.

Han gir uttrykk for tilfredshet med at Virke kom dem i møte for å sikre de lavtlønte et ekstra tillegg i årets oppgjør.

I alt 51 ulike avtaler mellom Virke og LO og YS ble samordnet. Det ble gitt generelle tillegg på mellom 50 øre og 2,25 kroner per time. I tillegg er det på enkelte områder gitt et lavlønnstillegg på 1 krone.

– Det er gitt ulike tillegg til ulike grupper, men summen er at alle ansatte sitter igjen med mer, også de lavtlønte, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke i en uttalelse om oppgjøret.

Tidligere onsdag kveld ble det oppnådd enighet i de sentrale forhandlingene mellom LO, Unio, SAN og YS og arbeidsgiverne i Spekter.

Enigheten med LO og YS innebærer et lønnstillegg på 4388 kroner i året til alle. Lavtlønte gis et ytterligere lønnstillegg på 1950 kroner sentralt. Størrelsene tilsvarer dem som ble framforhandlet i frontfaget søndag.

Der la partene til grunn at den endelige rammen på årets lønnsoppgjør, når både sentrale og lokale forhandlinger er gjennomført, skal ligge på 2,7 prosent.

For Unio og SANs medlemmer i Spekter-området skal alle lønnstillegg forhandles lokalt i den enkelte virksomhet. LO og YS skal også gjennomføre lokale forhandlinger. Rammen er formelt ikke satt, men LO vil trolig være lojal mot frontfaget.

YS Spekter krever at medlemmenes kjøpekraft blir opprettholdt, noe som kan ende med at frontfagsrammen overstiges, siden prisveksten er anslått til 2,8 prosent i år. Det vender Spekter tommelen ned for.

– Spekter-medlemmene har ambisjoner om å få til gode løsninger innen normen fra frontfaget, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.