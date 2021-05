Vil frata politikere etterlønn for selskaper de oppretter etter at de fikk politiske verv

Et regjeringsutnevnt utvalg har sett på etterlønns- og karantenereglene for statsrådene og statssekretærene. De vil tette et smutthull som gir eksministrene forlenget etterlønn.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden