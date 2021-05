Bent Høie takker nei til den omstridte stortingsvaksinen

Også helseminister Bent Høie takker nei til vaksinen som tilbys Stortinget. Tilbudet strider med FHIs råd til regjeringen, men forsvares av Mæland og Solberg.

Stortingsrepresentantene får tilbud om vaksine allerede denne uken. Flere har takket nei til å prioriteres i vaksinekøen. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Jeg kommer til å takke nei, sier Høie til NTB.

– Bakgrunnen for det, er at jeg har fått dette spørsmålet siden januar. Og da har jeg sagt hele veien at jeg kommer til å bli vaksinert på det tidspunktet det er min plass i køen hjemme i Stavanger. Det ønsker jeg å stå fast ved, sier han.

En rekke stortingspolitikere har takket nei til å prioriteres i vaksinekøen, og flere har kritisert regjeringens beslutning.

Justisminister Monica Mæland (H) sier til NTB at regjeringen var forberedt på å få kritikk for beslutningen.

– Dette kan oppfattes som vaksinesniking, og jeg skjønner at det opprører. Men det er ikke det dette handler om. Det handler om å ivareta viktige funksjoner for Norge, sier Mæland.

Beslutningen er tatt

Det er ikke aktuelt å snu i saken. Etter planen skal stortingsrepresentantene som har takket ja, få første dose allerede onsdag og torsdag.

– Denne beslutningen er tatt. Det var en vanskelig beslutning, og det hadde kanskje vært lettere å la være, men vi har også et ansvar for å tenke beredskap i bredden, sier hun.

Statsminister Erna Solberg (H) sier til TV 2 at de har utsatt vaksineringen av denne gruppen i flere måneder.

– Da var det på tide at vi sikkerhetsvaksinerte de som står i førstelinjen for beredskapen. Styringsorganene vi har, skal fungere, sier hun.

Justisminister Monica Mæland (H) forsvarer vaksineringen av stortingsrepresentantene. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Underlig tidspunkt

Sylvi Listhaug, Audun Lysbakken, Siv Jensen, Trygve Slagsvold Vedum og Bjørnar Moxnes er blant dem som heller venter på tur.

– Jeg har bestemt meg for å takke nei til dette tilbudet. Men jeg har selvsagt respekt for at folk velger annerledes, skriver Listhaug i en kommentar til NTB.

Vedum sier til Dagbladet at han har forståelse for dem som takker ja.

– Vi tenker det er underlig at dette tilbudet kom nå, og at Stortinget ikke ble konsultert i forkant. Jeg har forståelse for at andre grupper i mer utsatte yrker reagerer på regjeringens beslutning, skriver Lysbakken i en sms til VG.

– Dette er ikke noe vi konsulterer om. Dette er en beslutning som er lagt til regjeringen. Det står i pandemiplanen, som er behandlet av Stortinget, at det er regjeringen som beslutter og prioriterer i en slik situasjon, svarer Mæland til NTB.

Strider med FHIs råd

Beslutningen er stikk i strid med rådet Folkehelseinstituttet (FHI) ga regjeringen i fase 2 av vaksineringen.

I stedet anbefalte FHI å fortsette å gi flere vaksinedoser til områder med mye smitte og viste til at denne metoden sørger for samlet sett færre syke i Norge.

– Da kan vi også foreta en tryggere åpning av samfunnet, spesielt i de områdene som over lengre tid har hatt mange smittede, uttalte smitteverndirektør Geir Bukholm da rådet ble publisert 12. mai.

Bjørnar Moxnes (fra v.), Trygve Slagsvold Vedum, Audun Lysbakken og Siv Jensen er blant politikerne som takker nei til å gå foran i vaksinekøen. Foto: NTB

Støre mottar ordinær vaksine

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre har allerede fått sin første dose gjennom det ordinære vaksinasjonsprogrammet i Oslo kommune.

– Tilbudet om vaksinering av stortingsrepresentantene er gjort av regjeringen, det er frivillig og vi har respekt for både de som sier ja, og de som sier nei, sier kommunikasjonssjef Jarle Roheim i Arbeiderpartiets stortingsgruppe til NTB.

Torstein Tvedt Solberg i partiet uttalte seg lørdag svært kritisk til at Stortinget prioriteres.

– Jeg synes den bør gå til en lærer eller ansatt i skole eller barnehage, sa Solberg til NTB.

Takker ja

Stortingsrepresentant Tuva Moflag i Arbeiderpartiet er en av dem som har takket ja til tilbudet om vaksine. Det opplyser hun på sin twitterkonto.

– Prinsipielt fordi alle bør takke ja når man får tilbud om vaksine. Personlig fordi vi bryter smittevernreglene hver gang vi voterer, og jeg dermed utsetter mannen min, som er immunsupprimert, for risiko, skriver hun blant annet.

Også Høyres Peter Frølich, Frps Sivert Bjørnstad, Sps Marit Arnstad, samt Ingvild Kjerkol og Eva-Kristin Hansen fra Ap er blant dem som har takket ja.

Det er uklart hvor mange av stortingsrepresentantene som takker ja til tilbudet, og Stortinget vil ikke gi opplysninger om dette, ifølge TV 2.