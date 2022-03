Å involvere familien i behandlingen hjelper overvektige barn og unge

Å involvere familien kan gi større effekt i behandling av alvorlig fedme hos barn og unge mellom 6 og 18 år enn ordinær behandling, ifølge en studie fra Bergen.

Å involvere familien i behandlingsopplegget for barn og unge med alvorlig fedme gir bedre resultater enn ordinær behandling.

– Effekten viser at familiebasert atferdsterapi gir en betydningsfullt større vektreduksjon enn ordinær behandling, sier stipendiat Hanna Flækøy Skjåkødegård ved Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen.

Studien er en randomisert kontrollert studie gjennomført ved Poliklinikk for overvekt ved Haukeland universitetssjukehus.

Formålet med vektreduksjonen er å redusere risikoen for følgesykdommer, som for eksempel diabetes eller andre metabolske sykdommer som påvirkes av overvekten. Atferdsterapien er knyttet opp mot både skole og fritidsaktiviteter og består av et intensivt behandlingsopplegg med 17 sesjoner fordelt over et halvt år.

Det er første gang familiebasert atferdsterapi mot barnefedme er prøvd ut i den norske spesialisthelsetjenesten. Forskningsgruppen fra Bergen vil nå videreutvikle behandlingsmetoden og er sammen med forskere på barnefedme fra hele Norge i oppstartsfasen av en ny studie.