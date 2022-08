Kongen om Durek Verrett: – Det er en kulturkollisjon vi nå merker

Kong Harald kommenterte tirsdag kritikken mot Durek Verrett. – Det er en kulturkollisjon vi nå merker, tror jeg, sier kongen.

Kong Harald og dronning Sonja under pressemøtet i Sykkylven på første dag av kongeparets tredagers fylkesbesøk i Møre og Romsdal.

NTB

Han fikk tirsdag spørsmål om det er et problem at Durek Verrett bruker kongelige titler og begrep i sitt kommersielle virke.

– Jeg tror ikke det har sunket helt inn hva vi mener ennå, men vi er i prosess, og dette kommer til å løse seg etter hvert. Vi blir bedre og bedre kjent, og vi kommer til å snakke mer med ham, som vi gjør i en familie, sa kongen

Kong Harald og dronning Sonja møtte tirsdag ettermiddag pressen på kaien i Sykkylven i forbindelse med en tre dager lang fylkestur i Møre og Romsdal. Der fikk kongeparet flere spørsmål om Durek Verrett, også kalt sjaman Durek, som er forlovet med prinsesse Märtha Louise.

– Det kommer nok til å løse seg. Men jeg lover ikke at det løser seg i morgen, sa kongen.

Han avviste at Verretts bruk av kongelige titler er en utfordring for kongehuset.

– Det er stor forskjell å være i Amerika og være i Norge tror jeg, påpekte dronningen.

– Det er en kulturkollisjon vi nå merker, tror jeg, sa kongen.

Sjamanvirksomhet

Durek Verrett har fått kritikk for måten han har opptrådt på som sjaman, også etter at han forlovet seg med Märtha Louise.

Nylig hevdet han at en spesiell medaljong gjorde ham frisk etter å ha blitt smittet av korona, og medaljongen selges på hans hjemmeside for over 2000 kroner.

– Det har vært flere kontroversielle episoder med Durek Verrett, blant annet påstander om helbredelse av sykdom. Har kongeparet noen tanker om hans virke som sjaman?

– Nå er jeg så heldig eller uheldig at jeg har hatt erfaring nylig med å være syk. Og i dette landet har vi et helt utmerket helsesystem, som jeg da kom borti igjen. Jeg kan bare si at det er veldig bra å ha et sånt helsesystem som vi har i Norge. Og selv Durek Verrett har nytt godt av vårt helsesystem, sier kongen til NTB.

– Og priser det, skyter dronningen inn.

– Han merker det nok

Durek Verrett har også fortalt at han har opplevd rasisme i Norge.

I en sending på Instagram i juni uttalte han blant annet at folk ikke vil se en svart mann i kongefamilien.

– Jeg er ikke Durek, så jeg vet ikke hva han har opplevd. Men det er ikke tvil om at i kroker og kriker i Norge, finnes det en del som driver med den slags. Han merker det nok. Det gjør nok flere som ikke er etnisk norske her i landet, sier kongen på spørsmål fra NTB.