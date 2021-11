Bislett-knivmannen ble dømt til tvungent psykisk helsevern i fjor

Knivstakk en mann i Oslo i 2019. Var ute på permisjon.

Politi ved stedet der en mann ble skutt av politiet på Bislett i Oslo, etter at han hadde forsøkt å angripe flere personer med kniv. Mannen døde av skadene.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Mannen truet i 09-tiden tirsdag morgen en rekke tilfeldig forbipasserende Thereses gate på Bislett i Oslo med kniv. Han ble etter kort tid skutt og drept av politiet. En polititjenesteperson ble skadet i angrepet. Det skal gå bra med personen, ifølge politiet.

11. desember i fjor mannen som tirsdag ble drept dømt til tvungent psykisk helsevern for drapsforsøk etter en liknende hendelse som den på Bislett tirsdag morgen. I o8-tiden på morgenen 4. juni i 2019 truet han flere mennesker med kniv på Grünerløkka i Oslo, før han knivstakk en mann på Ankerbrua som går over Akerselva.

Skadene var livstruende, men mannen som ble knivstukket overlevde.

Det var store styrker på plass i Oslo sentrum i forbindelse med hendelsen.

Psykiater advarte

De sakkyndige som undersøkte mannen etter knivstikkingen konkluderte med at han var psykotisk under hendelsen.

Både under knivstikkingen på Ankerbrua, og på Bislett tirsdag, var mannen barbeint og i bar overkropp. Mannen er også tidligere dømt for vold mot to politifolk og mot en arbeider på en byggeplass der han brøt seg inn. Ved alle de tre hendelsene mannen er dømt for var mannen ruset.

I sin vurdering av mannen etter knivstikkingen på Ankerbrua skrev psykiater Randi Rosenqvist at det kunne være farlig dersom mannen fortsetter å ruse seg og faller ut av psykiatrisk behandling.

«Da kan tilsvarende situasjoner som den i juni 2019 oppstå», skrev hun.

Permisjon

Mannen var nå ute på permisjon fra tvungent psykisk helsevern.

– Det vi vet er at han var ute på en kortvarig permisjon fra en helseinstitusjon da denne hendelsen i dag skjedde, sa politiinspektør Grete Lien Metlid på en pressekonferanse klokken 17 tirsdag ettermiddag.

– Vi skal gå inn og se på historikken og hva som var oppfølgingen de siste dagene. Det er viktig i saken for å forstå det som har skjedd, sa Metlid.

Hun ville ikke svare på om mannen hadde meldeplikt til politiet da han var på permisjon eller om han har vært på permisjon tidligere eller hvordan faren for at mannen kunne begå alvorlige handlinger ble vurdert.

– Det har ikke vært noen opplysninger som skulle tilsi at noe sånt skulle skje, sa Metlid.

En av politibilene som var involvert i episoden har blodflekker.

– Ikke noe som tyder på terror

Politiet sier det er for tidlig å konkludere om motiv for angrepet, men mener det er naturlig å se videre på mannens psykiske helse og hans befatning med helsevesenet.

– Gjennom etterforskningen som er skjedd i dag, er den teorien styrket, sa Metlid.

På spørsmål fra pressen om at gjerningsmannen skal ha ropt «Allahu Akbar» under angrepet, svarte Metlid at det foreløpig ikke er noe som tyder på at det er snakk om et terrorangrep.

– Vi er kjent med at han skal ha ropt dette, men det er ikke noe som understøtter at dette skal være knyttet til terror, sier Metlid.

Politiet mener de avverget videre skader med sin inngripen. Spesialenheten er rutinemessig varslet.

Beordret bevæpning

Politidirektoratet beordret tirsdag formiddag bevæpning av politiet over hele landet etter Bislett-hendelsen.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) er også varslet og sier at hun følger situasjonen tett.

– Vi har igjen opplevd en alvorlig hendelse på offentlig sted. Dette var en skremmende opplevelse for lokalmiljøet som også fikk et tragisk utfall for gjerningspersonen. Jeg følger situasjonen tett, sier Mehl.