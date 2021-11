Elever og ansatte på flyskole sterkt preget etter flyulykken i Larvik

Ansatte og elever ved Pilot Flight Academy er sterkt preget etter at et skolefly styrtet i et skogområde i Larvik tirsdag. En flyinstruktør og to elever mistet livet.

Vrakdeler i den bratte bakken der flyet gikk ned.

Klokken var 9.10 da småflyet, som var av typen Diamond 42, styrtet i et skogområde sørvest for Larvik sentrum.

– Denne tragiske ulykken har selvfølgelig preget oss, sier pilotskolesjef Frode Granlund til NRK.

Skoleflyet var tilknyttet Pilot Flight Academy og tok av fra Torp flyplass i Sandefjord, der en av flyskolens baser holder til. 40 minutter senere havarerte flyet.

Et vitne observerte flyet i spinn i full fart på vei ned mot skogen i Tvedalen i Larvik, og vedkommende ringte deretter politiet.

Terrenget var ulendt, og derfor tok det noe tid før nødetatene fant frem til ulykkesstedet. Da ble det raskt klart at det var lite håp om å finne overlevende. Noen timer senere bekreftet politiet at alle tre om bord mistet livet.

Blomster og lys foran bygningen som huser Pilot Flight Academy på Torp tirsdag kveld.

Skolen samles onsdag

De pårørende blir ivaretatt av kriseteam fra deres respektive kommuner, ifølge politiet.

– Vi tenker selvfølgelig aller mest på dem som har mistet sine familiemedlemmer. Vi har gjort hva vi kan for å være sammen med våre ansatte og studenter, sier Granlund.

Flyskolen Pilot Flight Academy er en av Europas største flyskoler. Skolen har 120 ansatte og 350 elever.

Onsdag skal skolemiljøet samles i grupper, og de skal få bistand fra kriseteam til å bearbeide situasjonen.

– Alle kjenner hverandre her. Studentene våre bor stort sett alle sammen på skolen. Jeg er veldig glad for at vi får hjelp av kommunen til å håndtere dette, sier Granlund til Sandefjords Blad.

Elever og ansatte ved Pilot Flight Academy på Torp er i sorg etter at en flyinstruktør og to studenter mistet livet i en småflyulykke i Larvik tirsdag.

Gode flyforhold

Havarikommisjonen og politiet gjennomførte tirsdag undersøkelser på ulykkesstedet. Tirsdag kveld ble arbeidet avsluttet for dagen, og onsdag skal arbeidet gjenopptas.

– Vi samler spor på ulykkesstedet, både i terreng og på flyvraket. Deretter vil vi snakke med folk som har vært i befatning med flyet og operasjonen som foregikk, sier direktør Kåre Halvorsen for luftfartsavdelingen i Havarikommisjonen til NRK.

Småflyet gikk ned i ulendt terreng i en skråning i skogen i Larvik.

Skoleflyet var på treningstur og fløy blant annet over Larvik sentrum kort tid før ulykken.

Etter å ha gjennomført flere 360-graders svinger i en høyde på rundt 1,2 kilometer over bakken, havarerte flyet, ifølge Havarikommisjonen, som opplyser at det var gode flyforhold i området.

Årsaken til at flyet styrtet, er foreløpig ukjent.