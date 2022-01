To drapssiktede i Haugesund fremstilles for varetektsfengsling mandag

En 28 år gammel mann ble drept da han og venner skulle skyte opp raketter i Haugesund på nyttårsaften. Mandag blir de to siktede i saken fremstilt for varetekt.

Søndag ettermiddag var krimteknikere på åstedet i Haugesund for å gjennomføre nye undersøkelser, ett og et halvt døgn etter drapet.

NTB

Fengslingsmøtene går for Sør-Rogaland tingrett, opplyser Sørvest politidistrikt.

– Politiet mener det foreligger nærliggende fare for forspillelse av bevis ved en løslatelse av de siktede nå, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i en pressemelding.

De siktede er en 20-årig britisk statsborger og en 23-årig norsk statsborger. 20-åringen ble avhørt lørdag, mens 23-åringen ble avhørt søndag. Ingen av dem erkjenner straffskyld.

Politiet ønsker ikke å si noe om hva de siktede har forklart.

Britens forsvarer, advokat Helene Haugland, opplyser til NTB at 20-åringen har forklart at han ikke var på åstedet på det aktuelle tidspunktet, og at han ikke knytter seg til hendelsen.

Blomster og lys ved stedet der en 28 år gammel mann ble knivdrept i Haugesund natt til lørdag.

Ute for å sende opp fyrverkeri

Det var klokken 1.28 natt til lørdag at politiet mottok melding om hendelsen, som fant sted utendørs ved en parkeringsplass utenfor noen blokker like øst for Haugesund sentrum.

– Fornærmede var sammen med venner og feiret nyttår i en leilighet i nærheten av åstedet. De var ute for å skyte opp fyrverkeri da de to siktede, som har tilknytning til en annen leilighet i nærheten, kom i kontakt med fornærmede og hans venner. Det var i denne sammenhengen at fornærmede ble drept, sier politiadvokat Soma.

Det var flere vitner til stede, og politiet mener å ha fått større klarhet i saken gjennom tekniske undersøkelser og avhør av vitner. Det er fortsatt mye av hendelsesforløpet som må kartlegges, ifølge Soma.

– Helt umotivert

Politiet har opplyst at den 28 år gamle mannen fra Haugesund ble knivstukket. De har ikke villet bekrefte om drapsvåpenet er blant de mange beslagene de har gjort på åstedet.

Den drepte mannens pårørende har fått oppnevnt Benedicte Storhaug som bistandsadvokat.

– De har mistet en sønn og mistet en bror på brutalt vis, uten noe som helst varsel. De søker trøst i hverandre, sier hun til Dagbladet.

Bistandsadvokaten understreker at 28-åringen ikke var en del av et belastet miljø, og hun sier at drapet fremstår som helt umotivert.

– Han har vært på nyttårsfest med vennene sine. Dette kom helt ut av det blå og fremstår som helt umotivert og helt meningsløst på alle måter, sier Storhaug.

Politiadvokat Fredrik Soma sier at de to siktede vil bli fremstilt for varetektsfengsling mandag.

Preget av siktelsen

Den 20 år gamle briten, som er bosatt i Storbritannia, var på besøk hos en venn i Norge, opplyser forsvareren hans.

– Han er preget med tanke på at dette er en veldig alvorlig siktelse, men han tar det med fatning. Jeg har besøk ham i dag, snakket med ham og gjort ham kjent med dokumentene og prosessen videre, sier Helene Haugland til NTB.

Hun sier det foreløpig ikke er avtalt noen nye avhør, men at politiet vil ta kontakt når det blir behov for det.

Soma sa til NTB lørdag at de har snakket med den siktede briten om eventuell kontakt med britiske myndigheter. Forsvareren hans sier at dette foreløpig ikke er aktuelt.

Det var her på en parkeringsplass øst for Haugesund sentrum at en 28 år gammel mann ble drept natt til lørdag i forbindelse med feiring av nyttårsaften. To menn er siktet i saken.

Ønsker tips

Politiet ønsker tips i saken og har opprettet et tipsmottak.

– Hvis noen har informasjon i saken, kan de melde dette til politiet på 02800. Vi er spesielt interessert i å komme i kontakt med personer som har reagert på noe i Presthaugvegen nyttårsaften frem til politiet kom til stedet cirka klokken 1.30, sier Soma.