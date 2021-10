Nybakt mor vil ha svar på om hun får amme i stortingssalen

Stortinget tillater ikke representantene å ta med spedbarn inn i stortingssalen. En fersk mor og stortingsrepresentant mener regelen bør vurderes.

Her er spedbarn ikke tillatt.

I en epost til Klassekampen bekrefter stortingsadministrasjonen at det ikke er lov til å ta med nyfødte barn inn i stortingssalen.

Representant Anja N. Abusland (Sp) er selv nybakt mor. Hun sier det har vært vanskelig å finne retningslinjer for spedbarn og amming på Stortinget og mener Stortinget bør klargjøre sine retningslinjer for amming.

– Når det ikke er klart hva som er lov og ikke og hvor det passer å ha med barn og ikke, så er det lett å tenke at en bare bør la det være. Om en på forhånd vet at det er lov, er det lettere å planlegge, sier Abusland.

Nå får hun hjelp av samboeren sin til å passe barnet mens hun befinner seg i stortingssalen, og hun har med seg barnet i komitémøter hvor hun kan amme. Hun har ikke møtt på problemer så langt, men mener det kan bli problematisk med lange voteringer hvor hun ikke får forlate stortingssalen.

Abusland sier at hun ser argumentene mot å tillate spedbarn i salen, men synes det bør være mulig å gjøre unntak.

– En burde kanskje se litt på det. Jeg ville heller ikke sagt automatisk nei.

Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) sier til avisen at hun ønsker å være fleksibel, men at hun i løpet av 16 år på Stortinget aldri har opplevd spedbarn-forbudet som et problem.

Hun påpeker også at representantene kan følge møter digitalt, og få ammet på den måten.