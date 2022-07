Brannvesenet sliter med å slukke brannen på Forus – befolkningen advares mot farlig røyk

Brannvesenet gir opp å slukke den kraftige brannen i gjenvinningsanlegget på Forus i Sandnes fra innsiden. Politiet har sendt ut varsel om mulig farlig røyk.

NTB

– Brannvesenet gir opp å slukke fra innsiden med røykdykkere på grunn av varmen, skriver politiet i sørvest på Twitter klokken 12.30.

Både flammene og røyken vil øke i omfang siden det er mindre effektivt med slokking fra utsiden, opplyser de videre.

Politiet sendte ut et befolkningsvarsel der de advarer om potensielt farlig røyk og oppfordrer folk til å lukke vinduer og ventilasjon, og følge med på nyhetene for oppdateringer. Dette gjelder fortsatt.

I en senere oppdatering skriver politiet at de stenger trafikken på Löwenstrasse i strekningen fra Svanholmen til Forusbeen som følge av røykutviklingen, men at det er flere gode alternativer for omkjøringer i området.

Nødetatene ble varslet om brannen klokka 9.42 fredag. 15 personer ble evakuert. En time senere hadde brannmannskaper kontroll på brannen, men den blusset så opp igjen i et transportbånd.

Brannmannskaper fra tre stasjoner deltar i slokkearbeidet, og ekstra mannskap ble tilkalt. Det er ikke meldt om noen skadde personer.

Brannen oppsto først i mottakshallen for papir og spredte seg så til sorteringshallen, skriver Stavanger Aftenblad.

Litt før klokken 13 melder Aftenbladet at brannvesenet har gitt opp å slukke innvendig.