Breivik avviser skyld for angrepene

Da aktor spurte ham ut om skyld, gjentok Breivik at han var radikalisert i 2011, og at de som radikaliserte ham, bærer ansvaret for terrorangrepene.

Dommer Dag Bjørvik tar imot forklaring fra Anders Behring Breivik for hvorfor han skal prøveløslates.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

– Jeg brukte mye tid innledningsvis på å lese og gjenerindre detaljene i det du gjorde 22. juli 2011, begynte aktor Hulda Karlsdottir i sin spørsmålsrunde til Anders Behring Breivik.

Han avbrøt Karlsdottir og gjentok, som han også sa i sin frie forklaring, at det ikke var han som utførte angrepet, men at han ble radikalisert på nett av nynazistgruppen Blood and Honour.

– De bærer det fulle ansvaret. Jeg ble brukt som en soldat av dem, sa han.

– Jeg som menneske utførte handlingene i den grad at jeg lot meg radikalisere, og det er til en viss grad min skyld at jeg lot meg radikalisere, men jeg mener det er de som radikaliserer, som bærer størsteparten av ansvaret, sa Breivik.

Gjennom sin forklaring kom han gjentatte ganger tilbake til et premiss om at det er opp til retten å bestemme om han skal hoppe av hvit makt-bevegelsen.

– Teknisk sett vil jeg være medlem frem til dere aksepterer avhoppet, sa Breivik med henvisning til retten.

Karlsdottir ba Breivik beskrive sine handlinger 22. juli 2011. Han svarte da at han kun husker ti minutter fra angrepene, og at «reptilhjernen» overtok.

Skisserer to alternativer for seg selv

Anders Behring Breivik kom med et tilbud til tingretten om å slutte med politikk og bo isolert dersom han blir prøveløslatt.

Breivik kom med det han kalte to scenarioer til tingretten. Han tilbød seg å hoppe av politikken og sverge å avstå fra vold og høyreekstreme ytringer, samt å bo på Svalbard eller utenfor vesten. Sorenskriver Dag Bjørvik, som er rettens administrator, påpekte at det siste ikke er rettens mandat.

– Alternativet er status quo. Jeg vil jobbe for hvit makt fra fengsel, sa Breivik.

Tross at han har bedt om prøveløslatelse, hevder Breivik at han er lykkelig både i og utenfor fengsel.

Anders Behring Breivik la i sin forklaring ut om kulturkrig og hvordan han ble hjernevasket før 22. juli.

– Radikalisert

Anders Behring Breivik brukte mye tid i begynnelsen av sin forklaring i rettssalen i Skien fengsel på å forklare hvordan han ble radikalisert.

Han gikk blant annet inn på hvordan ytre høyre mener at hvite blir utsatt for folkemord og at det pågår en kulturkrig. Han sa at han fra rundt 2009 hadde blitt radikalisert og hjernevasket til å begå 22. juli-handlingene.

Han sa at alt som er skrevet om oppveksten hans, er «fake news».

– Alt om min barndom er fabrikkerte løgner. Jeg hadde en god barndom og oppvekst. Det som er mitt problem, er at jeg ble radikalisert online, sa han.

Breivik sier han hadde tjent 2 millioner kroner og skulle reise til Kina og starte en restaurant sammen med en investor.

– Men jeg var uheldig med en investering og måtte være hjemme et år. Jeg tok et friår for å spille dataspill. I dette friåret ble jeg radikalisert. Jeg ble radikalisert på et tidspunkt der jeg hadde mye penger, som var det som finansierte aksjonen, sa han.

Breivik presiserte at han i dag tar avstand fra vold, men at han fremdeles er nasjonalsosialist.

Legger skyld for radikalisering på nazistisk gruppe

Anders Behring Breivik sier i retten at det var en kjent, britisk nynazistisk gruppe som radikaliserte ham før terrorangrepet 22. juli.

Breivik sier at det han forklarte etter angrepet om at han var en ridder i Knights Templar, var et dekke for å forsvare nynazistgruppen Blood and Honour.

Breivik viste til at han hadde sett hva som skjedde med al-Qaida etter 11. september, og at han ikke ville det samme skulle skje med Blood and Honour.

Det er ikke bekreftet fra uavhengige kilder at Breivik har vært i kontakt med gruppen eller blitt hjernevasket av dem. Flere kjente norske nazister har vært knyttet til gruppen.

Blood and Honour er en gruppe som ble stiftet i Storbritannia i 1987. Breivik hevdet i retten at gruppen ble stiftet i Tyskland av nazister som ville kjempe videre for det tredje riket.

Ifølge Breivik bærer denne gruppen et stort del av ansvaret for å ha radikalisert ham.

Han sier i retten at det ikke var hans skyld at han ble hjernevasket.

– Det er kritisk viktig og relevant at jeg forklarer hvor hjernevasket jeg var for ti år siden, og hvor mange som er radikale i dag, sier han.