Undersøkelse: Flertallet av norske kvinner føler skam rundt mensen

Godt over halvparten av norske kvinner har følt skam rundt det å ha menstruasjon, ifølge en undersøkelse. – Urovekkende, mener Care Norge.

Flertallet av kvinner i Norge føler skam rundt det å ha mensen, ifølge en ny undersøkelse.

I Spania er det fremmet et forslag om menspermisjon for kvinner som lider av alvorlige menssmerter.

1.000 personer deltok i undersøkelsen, som er gjennomført av Respons Analyse på vegne av bistandsorganisasjonen Care Norge.

57 prosent svarte at de syntes det var flaut å fortelle at de hadde fått mensen første gang.

– Dette mener vi er urovekkende tall for det mest naturlige i verden. Med andre ord, over halvparten av norske jenter skammer seg rundt det å ha mensen fra allerede første dagen de får det, sier Susanne Lende, som er leder for kommunikasjon og politikk i Care Norge.

– Undersøkelsen tydeliggjør også at dette ikke er noe som går over for mange i eldre alder heller. Det skal ikke være slik – jenter og kvinner skal ha et naturlig forhold til egen kropp og menstruasjon, sier Lende.

Ønsker flere tiltak

Lørdag 28. mai er den internasjonale mensdagen, og Lende sier at det er et stort behov for å snakke høyt om mensen. Care Norge forventer at det blir iverksatt tiltak som kan forebygge slik skam.

– Blant annet sørge for å opplyse både jenter og gutter fra tidlig alder, slik at mensen ikke er flaut verken for de som har det eller de som er rundt. At så mange kvinner skal kjenne på skam er uakseptabelt og helt unødvendig, sier Lende.

43 prosent svarer at de har følt seg mer skitten når de har hatt mensen, mens hele 67 prosent har vært bekymret for at andre skal legge merke til flekker på tøy.

Også menn svarer at de kjenner på skam i forbindelse med mensen, selv om tallet er lavere enn kvinner. Ni prosent synes det er flaut å snakke om, mens sju prosent synes kvinner klager for mye rundt mensen. Én av tre menn synes det er et for stort tabu rundt mensen i Norge.

Spansk forslag om menspermisjon

I Spania fremmet regjeringen nylig et forslag om å innføre permisjon i forbindelse med mensen, som innebærer betalt permisjon for kvinner som lider av alvorlige menstruasjonssmerter.

Dersom forslaget får flertall, kan de bli det første vestlige landet som innfører en slik ordning. Fra før av finnes lignende ordninger i enkelte asiatiske land, blant annet Japan.

Lovforslaget innebærer også gratis utdeling av prevensjonsmidler og bind og tamponger i videregående skoler, og styrker seksualundervisningen. Bind og tamponger vil også bli gratis for kvinner i utsatte miljøer, og momsen skal fjernes, noe spanske kvinner lenge har krevd.