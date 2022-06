Politiet: 42-åring siktet for drap og terror etter masseskyting

To personer døde, ti alvorlig skadet og 11 lettere skadet. En 42 år gammel mann er pågrepet. Han er også kjent for PST fra før.

En 42 år gammel norsk statsborger med iransk opprinnelse, er siktet for drap, drapsforsøk og terror.

Det opplyste politiet på en pressekonferanse lørdag morgen. Bakgrunnen for terrorsiktelsen er omfanget og blant annet antallet åsteder.

– Etter en samlet vurdering mener vi pr. nå at det er grunn til å tro at han har ønsket å skape alvorlig frykt i befolkningen, sa påtaleansvarlig Christian Hatlo.

Gjerningsmannen er kjent fra før for både politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

– Vi antar pr. nå at det kun var én gjerningsperson, men så tidlig kan vi ikke si noe sikkert om det, sa politiinspektør Tore Soldal.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skriver følgende på Twitter:

«PST er orientert om skytingen i Oslo natt til lørdag. Den pågrepne er kjent for PST fra tidligere. Vi bidrar nå med all relevant informasjon vi har til Oslo PD, og jobber med å avklare om det kan være planlagt flere voldshandlinger. Foreløpig har vi ikke indikasjoner på det.»

Ti skadede er trolig skutt

To personer er drept. Minst 21 er skadet.

Av disse 21 skal rundt 10 ha mer alvorlig skadeomfang. Trolig er det snakk om skuddskader, men de skal være utenfor livsfare.

11 er lettere skadet etter panikk og kaotiske tilstander utenfor utestedene.

Om koblingen mellom åstedene og Pride, sier politiet at Pride er én av hypotese de jobber etter.

– Vi kan ikke si annet enn at London pub er kjent for homofile og Pride-flagget har hengt der. Den første puben er ikke av samme kaliber, så vi må se hvordan dette henger sammen, sier Hatlo.

Politiinspektør Tore Soldal og påtaleansvarlig Christian Hatlo under pressekonferanse lørdag 09.00.

Én hypotese at Pride var målet

Politiinspektør Tore Soldal legger til at de har sterke indikasjoner på at gjerningsmannen ville angripe Pride. Det er grunnen til at de anbefalte å avlyse dagens markering.

– Vi vurderer det sterkt, hvis ikke hadde vi ikke kommet med en så drastisk anbefaling, sier Soldal.

Våpnene mannen skal ha brukt var av eldre type. Politiet omtaler dem ikke som moderne våpen.

Tidligere domfelt

Den siktede er norsk statsborger, med iransk opprinnelse. Han er 42 år gammel og skal være bosatt i Oslo.

Han har domfellelser på seg fra før, men ikke noen forhold som er i nærheten av å ha samme alvorlighet.

Det dreier seg om en domfellelse for et narkotikaforhold og bæring i kniv. Fra flere år tilbake har han også en dom for legemsbeskadigelse.

Politiet sier de jobber også ut ifra en teori om at mannens psykiske helse kan ha påvirket nattens hendelse, men de finner ikke tegn på psykiatri i tidligere dommer.

Politiet jobber nå med å undersøke mannens bevegelser før hendelsene, men sier det fortsatt er tidlig i etterforskningen.

Jobber med avhør

Politiet jobber løpende med innhenting av mer informasjon, blant annet avhør av vitner og sikring av tekniske spor.

– Sivile bisto politiet med å få kontroll på mistenkte. Flere sivile bidro med livreddende innsats, sa Soldal.

Politiet har innkalt ekstra mannskap og vil ha stor tilstedeværelse i Oslo lørdag og de neste dagene, ifølge Soldal.