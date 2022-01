Fire personer pågrepet i Tolga-saken: Politiet vil ikke utelukke at flere kan bli mistenkt

Politiet mener å ha god oversikt over hendelsesforløpet i bortføringssaken i Tolga, men vil fremdeles ikke utelukke at flere kan bli mistenkt.

Det er sannsynlig at den fjerde siktede fremstilles for varetektsfengsling, men tidligst fredag, fortalte politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland onsdag.

NTB

Onsdag ettermiddag pågrep politiet en fjerde person som er siktet i bortføringssaken i Tolga. Den siktede ble pågrepet i 13.30-tiden onsdag, om lag halvannen time etter at politiet etterlyste vedkommende.

– Utover at vedkommende ikke meldte seg frivillig, og at pågripelsen for øvrig forløp uten dramatikk, kan vi ikke gå nærmere inn på detaljer om hvor og hvordan dette foregikk, sa politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland ved Innlandet politidistrikt på en pressekonferanse onsdag.

Den siktede mannen i 20-årene vil avhøres torsdag, dersom han samtykker til det.

– Det er stor sannsynlighet for at også denne personen fremstilles for varetektsfengsling, sa Ekeland.

Siktede har ennå ikke fått oppnevnt forsvarer, og det er tidligst aktuelt å fremstille siktede for varetektsfengsling fredag.

Mange spor i saken

Fra før er tre menn pågrepet og varetektsfengslet i bortføringssaken. Alle de fire er menn i 20-årene som tidligere er straffedømt. De er siktet for frihetsberøvelse eller medvirkning til det. Tre er bosatt i Oslo, og én er bosatt i Hamar.

– Etterforskningen vil fortsette med full styrke. Det er fremdeles mye informasjon og mange spor i saken, og vi kan heller ikke utelukke at vi får flere mistenkte inn i saken, sa politiadvokaten.

Hun fortalte at politiet mener å ha god oversikt over hendelsesforløpet og teorier om hvilke roller de ulike siktede har hatt i saken, men at dette ikke kommenteres av hensyn til etterforskningen.

20-åring bortført

Hendelsen skjedde natt til søndag 2. januar i en bolig i Tolga nord i Østerdalen. Da politiet kom fram ble en 20 år gammel mann meldt bortført, og foreldrene hans ble kjørt til legevakt.

Søndag kveld dukket han opp på et tog på Gardermoen, der han ba konduktøren om å få låne en telefon.

Ifølge politiet ble 20-åringen skutt da han ble bortført, men han ble ikke alvorlig skadd. En av politiets teorier er at gjeld var bakgrunnen for hendelsen.