Ropstad nekter å diskutere egen lederfremtid

LEDERDISKUSJON: Knut Arild Hareides lederposisjon er kraftig svekket etter at han åpnet for å skifte side i politikken. Kjell Ingolf Ropstad (i midten) regnes for å være den heteste kandidaten til å overta. 1. nestleder Olaug Bollestads navn er ikke kommet opp i den diskusjonen. FOTO: Terje Pedersen, NTB scanpix