Nestleder Kjell Ingolf Ropstad kan bli KrFs neste leder om han vinner frem i samarbeidsspørsmålet. Selv mener han problemstillingen er lite relevant.

– Dette er ikke en aktuell problemstilling, sier Ropstad.

Han møter i dag KrF-leder Knut Arild Hareide til den første av foreløpig fem oppsatte debatter om hvor partiet skal gå. Det skjer i fylket Ropstad representerer på Stortinget, nærmere bestemt Vennesla i Aust-Agder.

Svært mye står på spill, også for Ropstad personlig. Få tror nemlig at Knut Arild Hareide kan fortsette som leder hvis han ikke får medlemmene sine med på å vende partiet mot venstresiden. Skjer det, regnes Kjell Ingolf Ropstad som den store favoritten til å overta.

– Knut Arild har sagt tydelig at han ikke ønsker en sånn debatt. Skulle mitt syn vinne frem, så tenker jeg at det vil være viktig overfor alle de som er skuffet at han fortsetter.

– Stiller du deg til disposisjon for partiet dersom problemstillingen blir aktuelle?

– Dette er ikke et aktuelt spørsmål, sier Ropstad.

– Må ha glød for å fortsette

I KrF internt går diskusjonene om Hareides fremtid. Etter det BT forstår benyttes det som et argument blant Hareides tilhengere at partilederens fremtid står på spill.

Laila Eliassen, fylkesleder i Vestfold, har vært en av Hareides fremste kritikere. Hun svarer slik på spørsmål om han kan fortsette hvis han taper.

– Hvis han klarer å gå inn i oppgaven med liv og sjel, skal ikke jeg ta fra han det. Men hvis han ikke føler at det er det rette for seg, må han selv avgjøre det. Man må gå inn i ting med liv og glød, sier hun.

Beate Husa, som er gruppeleder for KrF i Hordalands fylkesgruppe, ønsker heller ikke å ta stilling til om partilederen må gå, dersom valget ikke går i hans favør.

– Jeg mener det må være opp til Knut Arild selv. Men hvis han opplever at han ikke kan være med videre, må partiet forholde seg til det.

Terje Pedersen, NTB scanpix

Frykter kontantstøtten forsvinner

Når Knut Arild Hareide og Kjell Ingolf Ropstad barker samen i dag representerer de hvert sitt syn. Hareide ønsker å danne regjering med Ap og Sp, mens Ropstad mener fremtiden er i Erna Solbergs regjering.

– Vi har hovedtyngden av velgere som peker på Erna Solberg. Hun er veldig godt likt. Min frykt er at det vil gi større avskalling hvis en går den andre veien. I tillegg vil flertallsregjering gi mulighet til å vinne frem i saker der vi i utgangspunktet ikke har flertall, sier Ropstad.

Han frykter at hvis Hareide lykkes med å gå i regjering med Ap og Sp, så vil SV kunne finne sammen med høyresiden i saker av stor viktighet for KrF. Ropstad trekker frem tre saker: Bioteknologi, liberalisering av norsk narkotikapolitikk og kontantstøtte.

– Selv om en får gjennomslag med Ap risikerer en fortsatt å tape viktige seire i Stortinget, sier Ropstad.

Vil ikke utsette problemene

De siste dagene har det også kommet opp et nytt alternativ som KrF-medlemmene må ta stilling til. Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan fra Vest-Agder vil at KrF skal erklære seg som et borgerlig parti, men forbli i opposisjon resten av perioden.

Ropstad advarer mot dette.

– Jeg er ikke enig i dette. For det første vil vi tape viktige saker fordi vi ikke har en hånd på rattet. Innen 2021 vil du også spørre meg minst fem ganger hvem vi skal gå i regjering med. I realiteten forskyver en problemene. Det er bedre å ta stilling til dette nå og redde viktige saker for oss.

Skal kommentere statsbudsjettet

Kjell Ingolf Ropstad planlegger å delta i to debatter mot Hareide i Bergen før det ekstraordinære landsmøtet går av stabelen den 2. november. Det første finner sted mandag om halvannen uke. Siste gangen blir på det ekstraordinære fylkesårsmøte 27. oktober. Der skal det velges delegater til landsmøtet.

– Det er litt tilfeldig at det blir to turer til Bergen, men der forteller også at Hordaland er et veldig viktig fylke i denne saken, sier han.

– Mandag legges statsbudsjettet frem. Du er partiets finanspolitiske talsperson. Kommer du til å hylle budsjettet, mens Hareide vil fortelle hvor usosialt det er?

– Jeg har faktisk tenkt på den problemstillingen. Jeg tror det viktige for oss denne gangen blir å få frem hva KrF er opptatt av.