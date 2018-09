To menn omkom etter at en båt veltet i Lyngdal fredag morgen. En tredje mann kom fysisk uskadd fra ulykken.

Tre tyske turister hadde leid en fritidsbåt, og de havnet i vannet i Korshavn i Lyngdal mellom klokken 8.15 og 8.30. Hovedredningssentralen Sør-Norge plukket dem opp av havet klokken 10.14. Det var en del vind i området da ulykken skjedde.

To av mennene ble raskt betegnet som kritisk skadde, og de ble fløyet til Haukeland universitetssjukehus. Fredag kveld opplyste politiet at livet til de to mennene, som er i 40-50-årene og 50-60-årene, ikke sto til å redde.

Den tredje mannen som var involvert i ulykken, ble fløyet til Stavanger universitetssjukehus uten fysiske skader.