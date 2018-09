PÅ PLASS: Ambulanse og mannskaper fra nødetatene i Korshavn, der tre personer er berget opp fra sjøen etter at en båt kantret. FOTO: Tom Arild Støle / Lister24 / NTB scanpix

Kritisk for to etter båtvelt i Lyngdal

Tilstanden er kritisk for to av de tre personene som havnet i sjøen etter at en båt kantret i Korshavn i Lyngdal.