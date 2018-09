To tenåringer døde av skadene de ble påført under en voldshendelse i Trondheim mandag kveld. Den mistenkte gjerningsmannen ble skutt i beinet under pågripelsen.

– To personer døde av skadene de ble påført under en alvorlig voldsepisode på en privat adresse i Trondheim sentrum i kveld. En mann ble kort tid etter pågrepet på sentralstasjonen i Trondheim i forbindelse med hendelsen. Mannen ble skutt i beinet av politiet under pågripelsen og er sendt til St. Olavs hospital for behandling. Tilstanden er uavklart, opplyser Trøndelag politidistrikt i en pressemelding mandag kveld.

Politiet opplyser at ytterligere en tenåring ble skadd i hendelsen, men vedkommende var ved bevissthet mandag kveld og ble betegnet som lettere skadd. Alle de involverte er i slutten av tenårene.

Grov vold

Det var like før klokken 18 mandag kveld at politiet fikk melding fra AMK om det de beskrev som en alvorlig voldshendelse på en privat adresse i Prinsens gate. Politiet opplyste at det var utført grov vold mot flere personer, og både politiet og helsevesenet ble sendt til stedet.

– Politiet tok seg inn i leiligheten klokken 18.09 og fant de to alvorlig skadde. Mistenkte ble pågrepet klokken 18.38. Politiet har sperret av åstedet og krimteknikere er sendt både til den private adressen og sentralstasjonen, opplyser politiet.

Politiet har foreløpig ikke sagt noe om bakgrunnen for volden eller om de involverte er kjenninger av politiet.

– Det er snakk om flere menn som er hardt skadd. Det er ikke benyttet skytevåpen, men et redskap i voldsutøvelsen, opplyste operasjonsleder Ebbe Kimo til Adresseavisen.

Lette etter navngitt person

Politiets innsatsleder Margrethe Wenseth ønsker ikke å si noe mer om den antatte gjerningsmannen eller de øvrige involverte.

– Der har jeg ikke mange opplysninger. Teknisk og taktisk etterforskning foregår nå, og kriminalteknikere er på åstedet. Så får etterforskningen gjøre at vi danner oss et bilde av hva som har skjedd, sier Wenseth.

Etter at de tok seg inn i leiligheten, fikk politiet navnet på den mistenkte gjerningsmannen. En halvtime senere ble tenåringen skutt i beinet i forbindelse med pågripelsen ved sentralstasjonen i Trondheim sentrum.

Politiet mente mandag kveld at de hadde kontroll på situasjonen og fastslo at de var rimelig sikre på at de hadde pågrepet rett person.

– Vi har ingen informasjon som tyder på at det er fare for publikum, fastslår politiet.

Spesialenheten varslet

Spesialenheten for politisaker ble rutinemessig varslet ettersom politiet avfyrte skudd i tjenesten, og de besluttet mandag kveld å etterforske politiets håndtering av pågripelsen.

– Vi er i ferd med å gå i gang med avhør, sier lederen for Spesialenheten i Midt-Norge, Halvor Hjelm-Hansen, til NTB.

Han opplyser at det er uklart hvor lang tid etterforskningen vil ta.

– Men det vil nok gå noen uker. Det er snakk om både avhør og teknisk etterforskning, sier han.