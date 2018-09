14 personer er evakuert fra en fisketråler som står i brann rundt 79 nautiske mil vest for Sola i Rogaland. Nå tar skipet inn vann.

– Fartøyet tar inn vann. Et helikopter er på vei ut med to bensindrevne pumper, sier redningsleder Cecilie Øversveen ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge til NTB i 20.10-tiden tirsdag kveld.

Det var klokken 15.03 tirsdag ettermiddag at Hovedredningssentralen fikk melding om brann i maskinrommet på fisketråleren Langenes. 20 personer var om bord da brannen brøt ut. 14 personer ble evakuert med helikopter, mens de resterende seks personene foreløpig har blitt værende på skipet.

Et kystvaktskip er på vei til tråleren, og er ventet å ankomme rundt klokken 23 tirsdag kveld.

– Vi monitorerer situasjonen tett, sier Øversveen.

Ingen personer er meldt skadd i brannen, og ifølge NRK er de evakuerte nå innlosjert på hotell.

Motorrommet er isolert og brannslukkingen er utløst inne i maskinen. Ifølge Stavanger Aftenblad har tråleren nylig vært på verksted i tre uker.

Hovedredningssentralen skriver på Twitter at supplyfartøyet Far Sun ligger ved havaristen til kystvakten ankommer rundt klokken 23 tirsdag kveld, og at det i samråd med kapteinen om bord og rederiet er besluttet at redningshelikopteret returnerer til Sola.

Tråleren tilhører Engenes Fiskeriselskap. Den er ifølge havfiskeriets interesseorganisasjon Fiskebåt 56 meter lang, 12 meter bred og ble bygd i Ålesund i 1986.