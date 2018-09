Eirik Jensens viktigste oppgave var å holde Gjermund Cappelen ute av fengsel. – Vi hadde mye kontakt, sier hasjsmugleren.

Onsdag var det Cappelens tur til å innta vitneboksen i ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

I forklaringen sa Cappelen at han og ekspolitimann Eirik Jensen (61) helt siden 1993 samarbeidet om innførsel av hasj. Da hadde Cappelen slått seg opp som storselger.

Forklaringen er i store trekk den samme som han ga i Oslo tingrett i fjor. På ett punkt har den imidlertid endret seg, påpeker Jensens forsvarer John Christian Elden.

– I starten sa han at Jensen hadde klarert grensen og sørget for at bilene med hasj kunne komme inn. Nå ser vi en endring i forklaringen hans, sier Elden til NTB.

Viktigste oppgave: Å melde fra

I retten onsdag sa Cappelen at Jensens viktigste oppgave var å melde fra når det skjedde beslag.

– Det har vært det sentrale for meg. Jeg har hele tiden holdt ham oppdatert både i for- og etterkant av transporter. Vi hadde mye kontakt, sa Cappelen.

– Har du opplyst Eirik Jensen om konkrete innførsler, spurte lagdommer Kristel Heyerdahl.

– Ja, svarte Cappelen.

I retten gjentok han også påstanden om at Jensen fikk 500 kroner for hvert kilo hasj som ble importert.

Det vil i tilfelle si at Jensen skal ha fått minst 7 millioner kroner av Cappelen. De pengene er det ikke funnet spor av.

I tingretten hevdet Cappelen at han betalte Jensen nærmere 8,5 millioner kroner i de årene de samarbeidet. Jensen fikk også to dyre klokker, en baderomsoppussing og penger til en Golf GTI i 1996, ifølge Cappelen.

Bestrider

Jensen bestrider anklagene og beskriver på sin side Cappelen som «etterkrigstidens beste politiinformant». I retten tirsdag nektet han igjen for at han visste at Cappelen importerte hasj i stor stil.

Cappelen har erkjent innførsel av nærmere 17 tonn hasj. Men i retten onsdag sa han at det er snakk om langt større kvanta.

– Jeg solgte betydelig mer enn det som fremgår av tiltalen, sa han.

De to har anket dommene fra i Oslo tingrett på henholdsvis 21 og 15 års fengsel. Jensen har anket skyldspørsmålet, mens Cappelen har anket straffutmålingen. Han vil ha større strafferabatt for å ha trukket Jensen inn i saken.

Det er i stor grad Cappelens forklaring som ligger til grunn for tiltalen mot Jensen om medvirkning til innførsel av nærmere 14 tonn hasj.

– Ikke truet

I retten onsdag avviste Cappelen også spekulasjonene om at han har trukket Jensen inn i saken for å redde sitt eget skinn.

– Det var ikke slik at jeg meldte meg og hadde Eirik Jensen i lomma, at noen hadde truet meg til å fortelle om Eirik Jensen, sa han.

Derimot la han kortene på bordet som et forsøk på å kjøpe seg ut av saken etter at han ble pågrepet i desember 2013.

I avhør med to polititjenestemenn i Ila fengsel prøvde han først å skryte på seg rollen som superinformant. Men politifolkene var ikke interessert.

– Gikk kaldt nedover ryggen

– De spurte bare hvorfor jeg ikke var blitt tatt før. Da gikk det kaldt nedover ryggen på meg, sa Cappelen.

– De visste ikke at Eirik Jensen var en del av virksomheten. Det kunne jeg fortelle dem, sa Cappelen, som også sier at han føler seg sveket av Jensen.

– Jeg var forbanna for at jeg var blitt tatt. Han var betalt av meg for å sørge for at jeg ikke ble arrestert, sa Cappelen, som sier at grunnen til at han tilsto å ha innført langt større kvanta hasj enn det politiet kjente til, var at han ikke ville fortelle «en røverhistorie».

Utspørringen av Cappelen skal etter planen pågå fram til 26. september.