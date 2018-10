SV-leder Audun Lysbakken jubler over tildelingen av årets Nobels fredspris til to av verdens fremste aktivister mot voldtekt i krig og konflikt.

– Nå retter Nobelkomiteen verdens øyne mot kvinners kamp for å frigjøre seg fra dette. Stolt over å ha vært med på å nominere Mukwege i mange år, skriver Lysbakken i en tweet bare minutter etter at årets fredspristildeling ble offentliggjort.

Den kongolesiske legen Denis Mukwege og irakiske Nadia Murad får årets fredspris for sine bidrag til å rette oppmerksomheten mot og bekjempelse av krigsforbrytelser. Lysbakken og partifelle Karin Andersen har nominert den kongolesiske legen Mukwege i mange år.

Lysbakken kaller prisen «en hyllest og en oppreisning til alle kvinner som bærer traumer og sår, fysiske og psykiske, fra å ha blitt truet, voldtatt og traumatisert».

– En fantastisk viktig fredspris! Vold og overgrep mot kvinner brukes i dag som et systematisk og grusomt våpen i krig, skriver han.