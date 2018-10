Ringeriksbanen, som skal forkorte togturen mellom Bergen og Oslo med én time, får en milliard på statsbudsjettet. Samtidig er planleggingen kraftig forsinket.

– Dersom vi fortsetter å styre, så kommer Ringeriksbanen, sier nybakt samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Mandag legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2019. Der foreslås det rundt én milliard kroner til forberedende arbeider, grunnboring og videre planlegging av Ringeriksbanen.

Banen skal gå fra Sandvika og Hønefoss. Den er viktig for Bergensbanen fordi den forkorter reisetiden mellom Bergen og Oslo med rundt én time.

Samtidig vil den gi en reisetid på bare 35 minutter mellom Oslo S og Hønefoss, mot halvannen time i dag. Det vil gi store ringvirkninger og antatt folkevekst på Ringerike.

BANE NOR

– Kamp om bevilgningene

I forkant anslo planleggerne at de trengte rundt 700 millioner kroner neste år, så det betyr at banen tilsynelatende er godt i rute til å følge fremdriftsplanen som er slått fast i Nasjonal transportplan. Der anslås det byggestart i 2021 og åpning i 2028.

– Denne bevilgningen betyr at vi har fullt trøkk på jernbanen, samtidig som vi får gjort det vi skal for å planlegge ny E16 på samme strekning, sier Dale.

– Men det er jo allerede lovet i Nasjonal transportplan. Var det egentlig noen fare for at pengene ikke skulle komme?

– Ja, det er alltid kamp om bevilgningene. Vi har laget en veldig ambisiøs transportplan, med 1000 milliarder over 12 år. Da er det viktig å følge opp med bevilgninger hvert år. Det har vår regjering klart, i motsetning til tidligere regjeringer, sier samferdselsministeren, som presenterte nyheten fredag sammen med Venstres samferdselspolitiske talsmann, Jon Gunnes.

Forsinket reguleringsplan

Men denne uken kom det også en dårligere nyhet for dem som venter på Ringeriksbanen.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 skulle nemlig etter planen overlevere revidert reguleringsplan 1. oktober, men melder nå at reguleringsplanen blir utsatt opptil et halvt år.

– Vi har mottatt 233 høringsuttalelser, og mange av disse er viktige og faglig tunge. Vi trenger derfor mer tid til å gå gjennom og behandle dem, sier Knut Sørgaard, leder for plan og samfunnskontakt i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

ARKIV

Han anslår at planen vil kunne leveres vinter/vår 2019. Likevel skal denne forsinkelsen ikke påvirke planlagt anleggsstart.

– Det eneste som blir utsatt fra prosjektets side er overleveringen av revidert reguleringsplan til departementet. Oppstartsåret for byggestart står fremdeles til 2021/2022, forteller Sørgaard.

Nå snakkes det om ferdigstillelse i 2029, altså litt senere enn tidligere antatt.

Forum Nye Bergensbanen, som er en interesseorganisasjon for kommunene og næringsliv langs banen, skriver i en kommentar at de ber Bane Nor holde seg til oppstartstidspunktet som er vedtatt i NTP , nemlig 2021.

BANE NOR

Lite til Vossebanen

Dale er ikke bekymret for fremdriften av prosjektet.

– Jeg legger til grunn at når Bane Nor melder at de klarer å holde fremdriften, så gjør de det. Mitt budskap har vært at vi må holde fremdriften, samtidig som vi må holde nede kostnadene. Vi har en ramme for prosjektet som vi ikke vil overskride, sier han.

– Er det noe som kan stoppe Ringeriksbanen nå?

– Ikke så lenge vi får styre. Jeg vet ikke hva andre eventuelt vil gjøre.

Bane Nor har 60 ansatte og 107 innleide konsulenter som jobber med prosjektet, skrev Teknisk Ukeblad denne uken.

Lite til Vossebanen

Dale vil ikke røpe andre nyheter fra samferdselsbudsjettet, men sier at prosjektet på vestsiden av fjellene, ny Vossebane og E 16 Arna - Voss, fortsatt står høyt på listen.

– Der ligger selve realiseringen noen år lenger frem i tid. Men vi har gjort viktige avklaringer i planarbeidet, og jobber videre.

– Så noen planleggingsmidler vil det bli i budsjettet?

– Vi må planlegge det vi skal bygge, ja.

Tidligere i høst fortalte regjeringen at den vil bevilge 160 millioner kroner til nye togsett, som blant annet skal brukes på Vossebanen.