Bjørgvin bispedømme skulle la 950-årsdagen forbigå i stillhet. Men med interesse fra dronningen og sterkt ønske fra lokalbefolkningen, blir det feiring likevel.

De lærde strides om nøyaktig når det vestnorske bispedømmet, seinere omdøpt til Bjørgvin bispedømme, ble grunnlagt. Det eneste man vet er at det ifølge sagaene skal ha skjedd i Olav Kyrres styringstid (1067-1093).

Han grunnla i sin tid bispedømmets første bispesete på den lille øyen Selja i Sogn og Fjordane, og uansett hvilket år selve grunnleggelsen skjedde, skal 950-årsdagen markeres i år.

Det til tross for at bispedømmet hadde planer om å la være, siden det var en omfattende markering av 500-årsdagen for reformasjonen i fjor.

– Vi tenkte i utgangspunktet å forbigå dette i stillhet, men det var et sterkt ønske fra både seljeregionen og kirkefolk generelt at dette måtte markeres. I tillegg ønsket dronning Sonja å delta, sier kulturrådgiver Ragna Sofie Grung Moe i Bjørgvin bispedømme til NTB.

Kor og gudstjeneste

Dronningen deltok også på 900-årsmarkeringen i 1970, sammen med sin da nyforlovede kronprins Harald, og kong Olav. Kongelige besøk betyr mye for lokalbefolkningen i Selje, ifølge ordfører Stein Robert Osdal (KrF).

– Vi har tidligere hatt gleden av å ha kronprinsparet på besøk i Hoddevika, og vi ser hvor mye det gjør for innbyggerne og for folket rundt. Når dronningen kommer 8. juli betyr det mye for innbyggerne i Selje og kommunen som helhet, sier han til NRK.

Selve årsmarkeringen søndag starter med gudstjenesten «Seljumannamessa» ledet av Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug. I tillegg medvirker biskop i Nidaros Herborg Finnset, biskop Bernt Eidsvig i Den katolske kirken og Bergen domkor.

Feiringen rundes av med en konsert med gospelkvartetten Drops, Anne Liv Kvernevik Hodne, Unni Bosnes Eltvik og Jon Inge Sigerland.

Ingen mobildekning

Det største trekkplasteret er imidlertid de benediktinske klosterruinene på Selja. Klosteret ble bygget på 1100-tallet, trolig etter ordre fra Olav Kyrre. Han skal i sin tid ha funnet levningene etter Norges eneste kvinnelige helgen, Sunniva, og hennes ledsagere «Seljemennene» på Selja.

– Det er et spektakulært og vakkert klosteranlegg, og man blir både betatt og imponert når man er der ute. Det er en felleskirkelig skatt, hellig grunn for både katolikker, ortodokse, og religiøst søkende mennesker fra hele verden, sier Grung Moe.

Bispedømmet venter mellom 500 og 600 deltakere i løpet av helgen, langt flere enn det er plass til inne i klosterruinene. Hele markeringen foregår dermed utendørs.

– Det er et religiøst ladet sted, og det er ingen mobildekning der ute, så du blir tvunget til stillhet, refleksjon og undring, sier Grung Moe.

– Så er det alltid en viss spenning knyttet til været, men samspillet med værgudene er en del av dramatikken med å feire Seljumannsmessa og bispesetejubileum, sier hun.