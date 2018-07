Både vin og øl selger godt i sommervarmen. Helsedirektoratets direktør Bjørn Guldvåg ber voksne sørge for at sommerfesten ikke skremmer barna.

– Sommeren er en fin tid hvis du er bevisst på å bry deg om de menneskene du omgås med. Blir det mye drikke, blir man asosial og egoistisk istedenfor å kunne bidra med nærhet og omsorg, sier direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet til NTB.

Rådet hans kommer på et tidspunkt der både Vinmonopolet og Bryggeriforeningen rapporterer om gode salgstall – i stor grad drevet av mange varme dager.

Guldvog ber voksne om å passe på barna.

– Det er viktig å tenke på hvordan barn har det. De oppfatter ofte små endringer i voksnes atferd, og det kan bli truende hvis det er mye alkohol inne i bildet, sier han.

Unngå vesentlig atferdsendring

Ifølge Helsedirektoratet preges sommeren av vold og seksuelt misbruk der alkohol er tungt inne i bildet. Helsedirektøren mener nordmenn bør tenke gjennom hvordan sommerfesten kan være til glede for alle, også de som ikke drikker.

– Det er viktig å skape trygge omgivelser. Vi har ingen faste mål på hva som for mye, men du bør begrense antall enheter såpass at du ikke vesentlig endrer atferd. Det kan være skremmende for barna, sier Guldvog.

– Ha gode måltider

Guldvog legger til at sommeren er en fin tid, og en mulighet for å lade batteriene foran resten av året. Derfor kan det være lurt å holde seg i form.

– Se gjerne flott fotball fra VM, men husk å reis deg fra godstolen og gjør noe selv. Spill fotball med barn og familie og venner eller gå på tur. Og så kan man gjerne bytte ut snacks med frukt når man nyter en spennende fotballkamp, sier Helsedirektoratets direktør.

– Det er også viktig å ha gode måltider. Frukt og grønnsaker er bra, og nordmenn bør bli flinkere til å ha grønnsaker på grillen og til å spise mer grov kornmat, sier Guldvog.

Ber folk om å passe på eldre

En utfordring som oppstår i varmen er å få i seg nok drikke.

I Canada har over 70 personer dødd som følge av høye temperaturer, og landets myndigheter opplyser at eldre utgjør en stor andel av de omkomne. Norge er på sin side inne i en hetebølge der termometeret flere ganger har passert 30 grader.

– Når det er så varmt er eldre mennesker særlig utsatt. De får ofte ikke i seg nok væske, og blir dehydrerte. Flere bruker også medisiner som kan få uheldige bivirkninger når de ikke får nok vann. Derfor bør de ikke være altfor mye alene, sier Guldvog.

Rådet om å drikke mye vann gjelder ikke bare eldre, men også de som drikker alkohol i sommervarmen.

– Vann er den beste tørstedrikken. I varmen blir man lett tørst, og hvis den tørsten bare slukkes av alkoholholdige drikker, blir man lett dehydrert, sier Guldvog i Helsedirektoratet.