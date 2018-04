PR-byrået First House, den tidligere arbeidsgiveren til Tor Mikkel Wara, offentliggjør deler av kundelisten til den nyutnevnte justisministeren.

First House har valgt å offentliggjøre en liste over «de kundeforhold som er allmenn kjent og kunder som har gitt aksept til offentliggjøring», melder Aftenposten kort tid etter at Wara trådte ut på Slottsplassen som nyutnevnt statsråd.

Av offentlige kunder har Wara hatt Østfold fylkeskommune og Statens lånekasse.

Dette er lista over andre kunder som offentliggjøres:

Finans Norge (foredrag)

Nordea Corporate (foredrag)

Norsk Sykepleierforbund Akershus (foredrag)

YS stat (foredrag)

Harald A. Møller

Møller Mobility Group AS

Virke KBS

REMA 1000

Get

Ringnes

Sichuan Road & Bridge

Travel Retail Norway

Bertel O. Steen

Norske Arkitekters Landsforening.