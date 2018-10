Stortinget anmelder Mazyar Keshvari (Frp) etter at han har levert udokumenterte reiseregninger. Nå skal regelverket gjennomgås.

Stortingets administrasjon har torsdag levert en anmeldelse til Oslo politidistrikt vedrørende mulig misbruk av Stortingets ordning for reisegodtgjørelse, opplyser Stortingets direktør Marianne Andreassen til NTB.

– Saken er alvorlig. Vi er opptatt av å få brakt på det rene hva som er skjedd. Derfor har vi valgt å anmelde. For å få saken belyst, komme til bunns og vurdere om det er grunnlag for straffeforfølgelse, sier hun.

Hun legger til at Stortingets presidentskap har gitt sin tilslutning, men at beslutningen er fattet av Stortingets administrasjon.

Mulig misbruk

Frp-representant Mazyar Keshvari har ifølge Aftenposten levert udokumenterte reiseregninger for 290.000 kroner. Avisen kan dokumentere at han har vært i hjembyen Oslo samtidig som det er levert krav på 36.000 kroner.

Andreassen bekrefter at beslutningen om å anmelde ble tatt på bakgrunn av de opplysningene som er kommet fram om Keshvari og hans mulige misbruk av Stortingets ordning for reisegodtgjørelse.

– Det kan dreie seg om mulige brudd på reglene om godtgjørelse for stortingsrepresentanter, heter det i en pressemelding fra Stortinget.

Kan være bedrageri

Politiet ble kontaktet av Stortinget allerede i forkant av anmeldelsen.

– Det kan være snakk om bedrageri, sier Rune Skjold, som er leder for seksjon for økonomi og spesialetterforskning ved Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Keshvari har gjennom sin advokat Arve Lønnum bekreftet at han har levert feil reiseregninger til Stortingets administrasjon ved en rekke anledninger og fått utbetalt penger han ikke skulle fått.

Lønnum ble torsdag orientert om anmeldelsen. NTB har spurt Lønnum om en kommentar til anmeldelsen, men har så langt ikke fått svar fra advokaten.

Trukket seg

Keshvari trakk seg torsdag som leder av Oslo Frp. Han er for tiden sykmeldt, men møter normalt som fast vararepresentant på Stortinget for Frp-leder og finansminister Siv Jensen.

Eivind Smith, som er professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, sier til NTB at en stortingsrepresentant ikke har noen spesiell status i forhold til straffeloven.

Dermed kan en stortingsrepresentant etterforskes og eventuelt dømmes i en vanlig domstol. En dom medfører ikke at stortingsrepresentanten mister plassen. En domfelt politiker kan heller ikke trekke seg. Å møte på Stortinget er en plikt.

– Et svik

Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes ba torsdag morgen presidentskapet om å politianmelde Keshvari.

– Men det er ikke først og fremst Stortinget som er den fornærmede part. Det er det skattyterne som er, sier Moxnes.

Selv har Keshvari bedyret at han akter å gjøre opp for seg. Hans partileder Siv Jensen sier at Keshvaris handlinger er et svik mot den tilliten han har fått som stortingsrepresentant og Frp-politiker.

Statsminister Erna Solberg (H) mener det er viktig å få ryddet opp.

– Alle sånne saker om at man ikke har fulgt lovverk bidrar til å svekke tillit, sier hun.

Gjennomgå regelverket

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) slår fast at regelverket for reisegodtgjørelser for stortingsrepresentantene må gjennomgås.

– Når vi ser at systemet blir misbrukt, er det åpenbart at vi må ta en grundig gjennomgang for å vurdere endringer i regelverket, sier hun.

Frp-representant Morten Wold i presidentskapet sier til NTB at en gjennomgang av regelverket er helt naturlig når det avdekkes alvorlige feil.

– Systemet er i stor grad basert på tillit. Vi vet jo ikke ennå hva mer som måtte komme etter Aftenpostens gjennomgang av reiseregningene, men vi får håpe det ikke kommer flere graverende saker, sier Wold.